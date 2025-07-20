İstanbul'da Kurumuş Ağaç Dalı Park Halindeki Aracın Üzerine Düştü - Son Dakika
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İstanbul'da Kurumuş Ağaç Dalı Park Halindeki Aracın Üzerine Düştü

İstanbul\'da Kurumuş Ağaç Dalı Park Halindeki Aracın Üzerine Düştü
20.07.2025 17:27  Güncelleme: 17:34
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Şişli ilçesinde meydana gelen olayda, bir kurumuş ağaç dalı park halindeki bir aracın üzerine düşerek camının hasar görmesine neden oldu. O esnada kaldırımda yürüyen bir vatandaş dalın altında kalmaktan son anda kurtuldu.

İstanbul'un Şişli ilçesinde kurumuş ağaç dalı, park halindeki aracın üzerine düştü. O esnada kaldırımda yürüyen bir vatandaş dalın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Olayda araç ise hasar gördü.

Olay, saat 15.00 sıralarında Şişli Teşvikiye Mahallesi Av. Süreyya Ağaoğlu Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kurumuş bir ağacın dalı koparak park halindeki 34 EDH 849 plakalı Volkswagen marka bir aracın üzerine düşerek, camın hasar görmesine neden oldu.

Olay sırasında kaldırımda yürüyen bir vatandaşın dalın altında kalmaktan son anda kurtulmasıyla muhtemel bir facianın da önüne geçildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, güvenlik amacıyla olay yerinde emniyet şeridi çekerek yolu araç trafiğine kapatırken, itfaiye ekipleri ise yola düşen ağaç parçalarını kaldırdı. Kapanan yol kısa süre sonra yeniden trafiğe açıldı.

"İyi ki bir insanın başına düşmedi"

Olayın yaşandığı mahallede ikamet eden Turgay Baraz, "2 aydır mahallenin ağaçlarına böcekler dadanmıştı. Türkiye'de olmayan bir böcek türü olduğu söyleniyor. Siyah ve boynuzları olan bir böcek. Belediye iki kere ilaçlamasını yaptı ama ağaçlar böceklerden dolayı mahvoldu. Zannediyorum mahallemizin bir sürü ağacını kaybedeceğiz. Cuma günü de bir ağaç devrilmişti. Ağaçların içi çürüdüğü için devriliyor. İyi ki bir insanın başına düşmedi. Ağacın dallarından birkaç dal koptu" şeklinde konuştu.

"Ağacın üzerime devrilmesinden kıl payı kurtuldum"

Ağacın devrildiği sokağa yakın bir yerde oturan ve üç adımla facianın eşiğinden dönen Efe Engez, "Bu mahallede oturuyorum. Saat 14.50 civarında ağacın üzerine düşen arabayı geçtikten hemen sonra ağaç devrildi. Rüzgardan değil ağaç çürüdüğü için kendiliğinden devrildi. Ağacın üzerime devrilmesinden kıl payı kurtuldum. Eşim yolun aşağısında kedileri besliyordu. Ben de kedilere su almak için bu tarafa doğru yürürken bir anda ağaç devrildi. Ağacın olduğu yerden üç adım geçtikten sonra devrildi. Daha önceden de aşağıda bir ağaç devrilmişti" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'da Kurumuş Ağaç Dalı Park Halindeki Aracın Üzerine Düştü - Son Dakika

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