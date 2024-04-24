İstanbul'da Lüks Otomobil Kaçakçılığı Operasyonu: 20 Kişi Yakalandı - Son Dakika
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İstanbul'da Lüks Otomobil Kaçakçılığı Operasyonu: 20 Kişi Yakalandı

İstanbul'da düzenlenen otomobil kaçakçılığı operasyonunda, yabancı kişilerce yurt dışından getirilen ve usulsüz yöntemlerle satılan 17 lüks araca el konuldu. Operasyonda 20 kişi gözaltına alındı ve serbest bırakıldı.

24.04.2024 19:12
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İstanbul'da lüks otomobil kaçakçılığı operasyonu: 20 Kişi yakalandı

Yakalanan kaçakçıların tamamı çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakılırken, çoğu İnterpol'de "çalıntı" kaydı olan 17 otomobile ise el konuldu

İSTANBUL - İstanbul'da düzenlenen otomobil kaçakçılığı operasyonda, yabancı kişilerce yurt dışından turistik amaçla getirilip usulsüz yöntemlerle satıldığı belirlenen piyasa değeri yaklaşık 60 milyon lira değerinde çeşitli marka ve modelde 17 lüks araca el konulurken, 20 kişi gözaltına alındı. Otomobillerin bazıları İnterpol listesinde 'çalındı' kaydı yer alıyor.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı yabancı uyruklu kişilerin yurt dışından Türkiye'ye çalıntı otomobil getirip ülkede usulsüz yollarla sattıktan sonra çıkış yaptığı bilgisine ulaştı.

İl genelinde lüks oto kaçakçılığının men edilmesi ve takibine yönelik geniş kapsamlı çalışma başlatan polis, yurda turistik amaçla yolcu beraberinde getirilen lüks araçların, yasal süresi içerisinde ülkeden çıkış yapmadığını ve şase numaraları değiştirilen bazı araçlara, sahte evraklarla tescil işlemi yapılarak Türkiye plakası çıkarıldığını tespit etti. Araçlara yönelik yapılan detaylı araştırmalarda otomobillerin bir kısmının Almanya, İsveç ve Polonya'dan çalındığı ve İNTERPOL listesinde "çalıntı" kaydı bulunduğu ortaya çıkarıldı. Söz konusu araçların Türkiye'de aktif olarak kullanıldığı anlaşılınca operasyonun düğmesine basıldı.

Lüks otomobil kaçakçılığına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, teknik ve fiziki takip başlatan polis, el değiştiren yeni araç sahiplerinin kimlik ve adres bilgilerini tek tek tespit etti. Sahte belgelerle tescil işlemi gerçekleştirilen ve kullanıldığı belirlenen piyasa değeri yaklaşık 60 milyon lirayı bulan 17 otomobile el konulurken, 20 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı.

Zanlılara ait ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda, sahte olduğu değerlendirilen çok sayıda araç satış evrakı ele geçirildi. Operasyonda, yurt dışından temin edilip usulsüz yöntemlerle satıldığı belirlenen çeşitli marka ve modelde 17 lüks otomobil ise el konulduktan sonra bugün İstanbul Emniyet Müdürlüğü avlusunda sergilendi.

Yakalanan otomobil kaçakçıları sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesine götürüldü. Buradaki ifade işlemleri tamamlanan 20 zanlının, farklı tarihlerde sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece 'adli kontrol' şartıyla serbest bırakıldıkları öğrenildi.

Kaynak: İHA

İstanbul, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'da Lüks Otomobil Kaçakçılığı Operasyonu: 20 Kişi Yakalandı - Son Dakika

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