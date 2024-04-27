İstanbul'da 'Mahzen-33' operasyonu: organize suç örgütü üyesi 16 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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İstanbul'da 'Mahzen-33' operasyonu: organize suç örgütü üyesi 16 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da düzenlenen 'Mahzen-33' operasyonları ile suç örgütü üyesi 16 kişi gözaltına alındığını duyurdu. Operasyonda, yağma, iş yeri kurşunlama, silah bulundurma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, uyuşturucu imalatı ve ticareti, tehdit ve hakaret suçlarına karıştığı tespit edilen şahıslar yakalandı.

27.04.2024 16:49
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İstanbul'da "Mahzen-33" operasyonu: organize suç örgütü üyesi 16 şüpheli yakalandı

ANKARA - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da düzenlenen "Mahzen-33" operasyonları ile suç örgütü üyesi 16 kişi gözaltına alındığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucunda, İstanbul'un Beşiktaş, Esenyurt, Sultangazi, Gaziosmanpaşa ve Pendik ilçelerinde düzenlenen "Mahzen-33" operasyonları düzenlendi.

Operasyonda, yağma, iş yeri kurşunlama, çok sayıda silah bulundurmak, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, uyuşturucu imalatı ve ticareti, tehdit ve hakaret suçlarına karıştığı tespit edilen organize suç örgütü üyesi 16 şahıs yakalandı. Operasyonlar neticesinde, 1 adet el bombası, 1 adet AK-47 uzun namlulu silah, 2 adet ruhsatsız tabanca, muhtelif miktarda uyuşturucu madde ve 1 adet çalıntı motosiklete el konuldu.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, organize suç örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlar hakkında bilgi verdiği paylaşımda, "22-26 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan 16 şüphelinin, Pendik ilçesinde 25 Nisan tarihlerinde eylemde kullanacağı değerlendirilen patlayıcı mühimmat ile yakalandığı, Beşiktaş ilçesinde İş İnsanının Tehdit edilmesi eylemini yaptıkları, Esenyurt ilçesinde 22 Nisan tarihinde gerçekleştirilen kıraathane, kafe, terzi, börekçi araç ve ikamet kurşunlanması olmak üzere 7 ayrı işyeri kurşunlama eylemlerini gerçekleştirdikleri, Gaziosmanpaşa ilçesinde 24 Nisan tarihinde Kişiyi Kaçırma, Hürriyetinden Yoksun Kılma eylemini yaptıkları tespit edildi. Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polisimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

İçişleri Bakanı, İstanbul, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'da 'Mahzen-33' operasyonu: organize suç örgütü üyesi 16 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da 'Mahzen-33' operasyonu: organize suç örgütü üyesi 16 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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