İstanbul'da miras kavgası: Aileler birbirine girdi, 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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İstanbul'da miras kavgası: Aileler birbirine girdi, 3 kişi yaralandı

Kağıthane'de miras anlaşmazlığı yüzünden iki aile cadde ortasında birbirine girdi. Kavgada 3 kişi yaralanırken, polis tarafları ayırmakta güçlük çekti. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, birçok kişi gözaltına alındı.

11.07.2024 20:37
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İstanbul'da ortalığın karıştığı "miras kavgası" kamerada: Aileler birbirine girdi, 3 kişi yaralandı

Kağıthane'de miras anlaşmazlığı yüzünden iki aile cadde ortasından birbirine girdi

Kavgada 3 kişi yaralanırken, tarafları polis güçlükle ayırdı

Yaralılar hastaneye kaldırılırken, birçok kişi gözaltına alındı

İSTANBUL - Kağıthane'de aralarında miras anlaşmazlığı olan iki aile cadde ortasında birbirine girdi. Bıçakların da çekildiği kavgada 3 kişi yaralanırken, çok sayıda polis ekibinin müdahale ettiği olayda birçok kişi de gözaltına alındı. Kavga anları ise kameralara anbean yansıdı.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Kağıthane Hamidiye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre cadde üzerindeki bir binada oturan iki aile arasında miras anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek caddeye taştığı olayda, taraflar tekme ve yumruklarla birbirine girdi. Ortalığın bir anda adeta savaş alanına döndüğü olayda, bıçaklar da çekilince olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Mirası kavgasında mahalle karıştı

Kısa sürede gelen ekipler, kavga eden tarafları güçlükle ayırdı. Birçok kişinin gözaltına alındığı kavgada, yaralananlar ise ambulansla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Yaşananlar ise kameralara anbean yansıdı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'da miras kavgası: Aileler birbirine girdi, 3 kişi yaralandı - Son Dakika

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