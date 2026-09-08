İstanbul'da muhasebeci şirketini 122 milyon lira dolandırdı; 19 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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İstanbul'da muhasebeci şirketini 122 milyon lira dolandırdı; 19 şüpheli gözaltına alındı

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İstanbul'da bir şirketin muhasebe personeli M.A., ödemeleri kendi ve bağlantılı hesaplara aktararak şirketi 122 milyon lira zarara uğrattığı iddiasıyla gözaltına alındı. Polis, İstanbul merkezli Sinop ve Tokat'ta düzenlenen operasyonda M.A. dahil 19 şüpheliyi yakaladı; soruşturma sürüyor.

İstanbul'da çalıştığı şirketin ödemelerini kendisine ve bağlantılı kişilere ait hesaplara aktararak şirketi 122 milyon lira zarara uğrattığı öne sürülen muhasebe personeli M.A.'nın (36) da aralarında bulunduğu 19 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "Nitelikli Dolandırıcılık" suçuna yönelik çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde, bir şirkette muhasebe personeli olarak çalışan M.A.'nın son yıllarda şirkete yapılan ödemeleri kendisine ve diğer şüphelilere ait banka hesaplarına aktardığı belirlendi. Şirketin bu yöntemle toplam 122 milyon lira zarara uğratıldığı tespit edildi. İncelemelerde M.A. ile şüpheli para trafiği bulunan diğer kişilerin kimlikleri de belirlendi.

İstanbul merkezli Sinop ve Tokat'ta 4 Eylül'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda M.A.'nın da aralarında bulunduğu 19 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda bir ruhsatsız tabanca, bir ruhsatsız tüfek ve çeşitli dokümanlar ele geçirildi. Şüphelilerin banka hesaplarına bloke konulurken, 5 taşınmaz ile 12 araca el konuldu.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güvenlik, İstanbul, Ekonomi, Tokat, Sinop, Polis, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da muhasebeci şirketini 122 milyon lira dolandırdı; 19 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da muhasebeci şirketini 122 milyon lira dolandırdı; 19 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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