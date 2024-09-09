İstanbul'da Okulun İlk Gününde Trafik Yoğunluğu - Son Dakika
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İstanbul'da Okulun İlk Gününde Trafik Yoğunluğu

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2024-2025 eğitim öğretim yılının başlamasıyla öğrenciler okulun ilk günü için yollara düştü. İstanbul'da okulların açılması dolayısıyla özellikle ana arterlerde trafik yoğunluğu yaşandı. Trafik yoğunluğunun yüzde 55 olduğu görüldü.

09.09.2024 08:18
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İstanbul'da okulun ilk günü trafik yoğunluğu yaşandı

İSTANBUL - 2024-2025 eğitim öğretim yılının başlamasıyla öğrenciler okulun ilk günü için yollara düştü. İstanbul'da okulların açılması dolayısıyla özellikle ana arterlerde trafik yoğunluğu yaşandı. Trafik yoğunluğunun yüzde 55 olduğu görüldü.

2024 - 2025 eğitim öğretim yılının başlamasıyla milyonlarca öğrenci için bugün ilk ders zili çaldı. Okulların açıldığı ilk gün İstanbul'da özellikle ana arterlerde sabah saatlerinden itibaren trafik yoğunluğu yaşanmaya başladı. E-5 karayolu Yenibosna mevkii Edirne istikametinde yoğun araç trafiği yaşandığı görüldü. İBB verilerine göre İstanbul'da trafik yoğunluğu yaklaşık yüzde 55 oranlarında ölçüldü.

İstanbul\'da Okulun İlk Gününde Trafik Yoğunluğu
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'da Okulun İlk Gününde Trafik Yoğunluğu - Son Dakika

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