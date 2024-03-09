İstanbul'da Organize Suç Operasyonu: 13 Tutuklama - Son Dakika
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İstanbul'da Organize Suç Operasyonu: 13 Tutuklama

İstanbul\'da Organize Suç Operasyonu: 13 Tutuklama

İstanbul merkezli 3 ilde gerçekleştirilen operasyonda, suç işleyen 19 şüpheliden 13'ü tutuklandı. Şahısların, sermaye sahibi iş insanlarından haksız maddi menfaat temini amacıyla kasten öldürmeye teşebbüs, kasten yaralama, yağma amaçlı tehdit gibi suçlara karıştığı tespit edildi. Operasyonda 2 adet ruhsatsız tabanca ve 102 adet fişek ele geçirildi.

09.03.2024 10:04  Güncelleme: 10:06
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Organize şekilde suç işleyen şahısların yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli 3 ilde operasyon gerçekleştirildi. Yapılan operasyonlarda, gözaltına alınan 19 şüpheliden 13'ü tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, organize şekilde suç işleyen şahısların yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli 3 ilde operasyon gerçekleştirildi. Şahısların, sermaye sahibi iş insanlarından haksız maddi menfaat temini amacıyla kasten öldürmeye teşebbüs, kasten yaralama, yağma amaçlı tehdit, 6136 SKM, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, mala zarar verme, ısrarlı takip olmak üzere toplamda 6 eyleme karıştığı tespit edildi. Cezaevlerinde bulunan 6 şahıs dahil olmak üzere 19 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda; 2 adet ruhsatsız tabanca ile 102 adet farklı ebatlarda fişek ele geçirildi. Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıslar emniyette tamamlanan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. 6 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken 13 şahıs ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'da Organize Suç Operasyonu: 13 Tutuklama - Son Dakika

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