Organize şekilde suç işleyen şahısların yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli 3 ilde operasyon gerçekleştirildi. Yapılan operasyonlarda, gözaltına alınan 19 şüpheliden 13'ü tutuklandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, organize şekilde suç işleyen şahısların yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli 3 ilde operasyon gerçekleştirildi. Şahısların, sermaye sahibi iş insanlarından haksız maddi menfaat temini amacıyla kasten öldürmeye teşebbüs, kasten yaralama, yağma amaçlı tehdit, 6136 SKM, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, mala zarar verme, ısrarlı takip olmak üzere toplamda 6 eyleme karıştığı tespit edildi. Cezaevlerinde bulunan 6 şahıs dahil olmak üzere 19 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda; 2 adet ruhsatsız tabanca ile 102 adet farklı ebatlarda fişek ele geçirildi. Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıslar emniyette tamamlanan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. 6 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken 13 şahıs ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL
Son Dakika › 3.Sayfa › İstanbul'da Organize Suç Operasyonu: 13 Tutuklama - Son Dakika
Manisa'nın Salihli ilçesinde, 14 ayrı ikametten hırsızlık yapan 3 şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelilerden 2'si tutuklanırken, diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Tuzla Akfırat'ta, Kuzey Marmara Otoyolu İstanbul Park Girişi mevkiinde lüks bir araç sürücüsü 318 km hıza ulaşarak makas attı. Sürücü, sosyal medyada o tehlikeli anları paylaştı. Şahsa, makas atmak, hız limitini aşmak ve trafik kurallarına uymamak gibi suçlardan toplam 14 bin 258 TL para cezası kesildi.
Afyonkarahisar'da yapılan uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı gözaltına alındı. Operasyonda ele geçirilen uyuşturucu maddeler ve diğer malzemelerle birlikte zanlılar adliyeye sevk edildi. 3 zanlı tutuklanırken diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Siirt'in Güres Caddesindeki bir lokanta işletmesine, kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce silahla ateş edildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, polis ekipleri saldırganları bulmak için çalışma başlattı.
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30 şehirde 5 gündür devam eden 'Kıskaç-10' operasyonları kapsamında terör örgütü FETÖ'ye yönelik 91 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda örgütün farklı yapılanmalarında faaliyet gösterdikleri, iletişim kurdukları ve hapis cezası ile arandıkları tespit edildi.
Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, 686 adet sentetik ecza ve 3 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Operasyon kapsamında 3 şüpheli gözaltına alındı ve adli işlemler başlatıldı.
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Mardin'in Midyat ilçesinde 2009 yılında evlenen ve 4 çocuğu olan Elbiren E., eşinden şiddet gördüğü gerekçesiyle boşanma davası açtı. Boşanma sürecinde eşi tarafından saldırıya uğrayan Elbiren, hastaneye kaldırıldı. Elbiren'in avukatı, müvekkilinin öldürüleceğinden endişe ettiklerini belirtti ve eşin tutuklanmasını talep etti.
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