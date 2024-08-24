İstanbul'da Organize Suç Operasyonu: 52 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

İstanbul'da Organize Suç Operasyonu: 52 Şüpheli Yakalandı

İstanbul'da Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 7 ilçede düzenlenen operasyonlarda 52 şüpheli yakalandı. 33 farklı eylem gerçekleştirildiği belirlenen şüphelilerden 28'i tutuklandı.

24.08.2024 17:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 7 ilçede düzenlenen 'işyeri ve araç kurşunlama, kasten öldürme eylemi ve silah ticareti' operasyonlarında 52 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 33 farklı eylem gerçekleştirildiği belirlenen şüphelilerin 28'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 1 - 23 Ağustos tarihleri arasında 'işyeri ve araç kurşunlama, kasten öldürme eylemi ve silah ticareti' suçlarına yönelik operasyon düzenlendi. Sancaktepe, Başakşehir, Sultanbeyli, Küçükçekmece, Bağcılar, Gaziosmanpaşa ve Beyoğlu ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda 33 farklı eylem gerçekleştirdiği tespit edilen toplam 52 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Operasyon gerçekleştirilen adreslerde, 47 ruhsatsız tabanca, 3 gram uyuşturucu ve uyarıcı madde, bin 271 adet fişek, 1 balistik yelek, 47 tabanca şarjörü, 2 üst kapak takımı olmayan kurusıkı tabanca, 5 kurusıkıdan çevirme namlu, çeşitli sayıda yay ve pim ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 28'i emniyetteki tamamlanan işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Operasyon, istanbul, 3-sayfa, Tutuklama, Güvenlik, Gözaltı, Suç, Operasyon, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'da Organize Suç Operasyonu: 52 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:54 Meteoroloji’nin uyardığı çok sayıda ili sel vurdu: 1 kişi can verdi, 1 kişi ise kayıp Meteoroloji'nin uyardığı çok sayıda ili sel vurdu: 1 kişi can verdi, 1 kişi ise kayıp
21:45 Terör örgütü DEAŞ, Almanya Solingen’deki kanlı saldırıyı üstlendi Terör örgütü DEAŞ, Almanya Solingen'deki kanlı saldırıyı üstlendi
20:57 Nevşehir’in turistik Kapadokya bölgesi sele teslim oldu Nevşehir'in turistik Kapadokya bölgesi sele teslim oldu
17:09 Erzincan’da katliam gibi kaza: 1’i bebek 4 ölü, 2 yaralı Erzincan'da katliam gibi kaza: 1'i bebek 4 ölü, 2 yaralı
16:43 Türkiye’nin yeni denizaltısı ’’Pirireis’’ göreve başladı Türkiye'nin yeni denizaltısı ''Pirireis'' göreve başladı
10:24 Bebeğini kaybeden kadının paylaşımına tepki yağıyor Bebeğini kaybeden kadının paylaşımına tepki yağıyor
10:07 CHP lideri Özel: Ayağım kırıldığında ilk telefon Bahçeli’den geldi CHP lideri Özel: Ayağım kırıldığında ilk telefon Bahçeli'den geldi
09:52 Justin ve Hailey Bieber çifti, ilk bebeklerinin dünyaya geldiğini duyurdu Justin ve Hailey Bieber çifti, ilk bebeklerinin dünyaya geldiğini duyurdu
09:49 Bakışları her şeyi özetliyor İsmail Kartal’ın son hali çok konuşulur Bakışları her şeyi özetliyor! İsmail Kartal'ın son hali çok konuşulur
09:44 Dönerci, canlı yayında silahlı saldırıya uğradı Dönerci, canlı yayında silahlı saldırıya uğradı
09:30 Paylaşımı yüzünden 550 bin TL ceza yiyen Şeyma Subaşı küfretti Paylaşımı yüzünden 550 bin TL ceza yiyen Şeyma Subaşı küfretti
09:13 Arda Güler’e gün doğdu Ancelotti oynatmaya mecbur Arda Güler'e gün doğdu! Ancelotti oynatmaya mecbur
09:12 Ekmek satışında yeni dönem A’dan Z’ye tüm bilgiler üzerinde yazacak Ekmek satışında yeni dönem! A'dan Z'ye tüm bilgiler üzerinde yazacak
08:16 İstanbul’da rekor kıran nem oranı İstanbul'da rekor kıran nem oranı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.08.2024 00:50:38. #1.13#
SON DAKİKA: İstanbul'da Organize Suç Operasyonu: 52 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement