İstanbul'da Daltonlar suç örgütü operasyonunda 14 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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İstanbul'da Daltonlar suç örgütü operasyonunda 14 şüpheli yakalandı

İstanbul\'da Daltonlar suç örgütü operasyonunda 14 şüpheli yakalandı

İstanbul'un Kağıthane, Esenyurt, Beylikdüzü, Başakşehir, Bahçelievler, Küçükçekmece ve Beşiktaş ilçelerinde gerçekleştirilen 'MAHZEN-37' operasyonlarında, Daltonlar suç örgütü üyesi olduğu belirlenen ve çeşitli suçlara karışan 14 şüpheli gözaltına alındı. Örgütün elebaşılığını yapan Beratcan Gökdemir ise yurt dışına firar etmiş durumda.

04.05.2024 08:13
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İstanbul'un Kağıthane Esenyurt, Beylikdüzü, Başakşehir, Bahçelievler, Küçükçekmece ve Beşiktaş ilçelerinde düzenlenen "MAHZEN-37" operasyonlarında; kasten öldürmeye teşebbüs, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, iş yeri kurşunlaması, kasten yaralama ve tehdit suçlarına karıştığı tespit edilen elebaşılığını Beratcan Gökdemir'in (yurt dışı firar) yaptığı organize suç örgütü (Daltonlar) üyesi 14 şüpheli yakalandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'da Daltonlar suç örgütü operasyonunda 14 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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