İstanbul'da Otoyolda Başıboş Atlar Trafiği Felç Etti - Son Dakika
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İstanbul'da Otoyolda Başıboş Atlar Trafiği Felç Etti

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Otoyolda başıboş atların koşması trafik kazasına yol açtı, bir at telef oldu.

25.11.2024 14:47
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İstanbul'da otoyolda başıboş atlar trafiği birbirine kattı...O anlar kamerada

Ticari aracın çarptığı başıboş at telef oldu

İSTANBUL - İstanbul Arnavutköy- İstanbul Havalimanı Yolu Tayakadın mevkiinde başıboş atlar trafiği birbirine kattı. Otoyolda seyir halinde olan bir ticari araç atlardan birine çarptı. Kazanın ardından at telef olurken, araçta maddi hasar meydana geldi. Trafikte atların koştuğu anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, saat 12.00 sıralarında Arnavutköy - İstanbul Havalimanı Yolu Tayakadın mevkiinde gerçekleşti. Başıboş atlar otoyolda trafiği birbirine kattı. Otoyolda koşan atlardan birine ticari araç çarptı. Kazanın ardından at telef olurken, araçta maddi meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Telef olan at olay yerinden kaldırılırken, atların otoyolda koştuğu anlar ise vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Başıboş atları çeken bir vatandaş, "Veliefendi hipodromundayız" ifadelerini kullandı.

İstanbul\'da Otoyolda Başıboş Atlar Trafiği Felç Etti
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'da Otoyolda Başıboş Atlar Trafiği Felç Etti - Son Dakika

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