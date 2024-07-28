İstanbul'da PKK propagandası yapan 18 kişi gözaltına alındı

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PKK'nın propagandası yaptıkları gerekçesi ile gözaltına alınanların sayısı 18'e yükseldi

İstanbul'da yapılan operasyonda gözaltına alınan 18 şüphelinin 11'i tutuklandı, hapse atılanlar arasında araçta örgüt yanlısı şarkı söyleyen Ö.R. de bulunuyor

İSTANBUL - İstanbul'da dün ve bugün düzenlenen operasyonda düğün salonunda terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınanların sayısı 18'e yükseldi. Gözaltına alınıp mahkemeye çıkarılan şüphelilerin 11'i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul'da dün düzenlenen operasyonda, bölücü terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptıkları belirlenen 13 şüpheli yakalanmıştı.

İstanbul İstihbarat Şube Müdürlüğü ile TEM ekipleri tarafından yapılan ve devam eden operasyonlarda 5 PKK yandaşının da gözaltına alındığı öğrenildi. Yakalanan şüpheli sayısı 18'e yükselirken, emniyet güçleri tarafından Arnavutköy ve Esenyurt'ta sokakta, Gaziosmanpaşa'da ise bir düğünde terör örgütü PKK/KCK'nın sözde marşı eşliğinde halay çekilmesi ve terör örgütü elebaşı lehine slogan atılmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada yakalananların emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Trafikte seyir halindeki araçta örgütsel şarkı dinlediği anlara ilişkin sosyal medya paylaşımı yapan Ö.R.adlı kadın da dahil 18 şüpheli polisteki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Zanlıların 11'i çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. Aralarında araçta bölücü örgüt yanlısı şarkı dinlediği anlara ilişkin sosyal medya paylaşımı yapan Ö.R.'nin de olduğu 11 kişi tutuklanırken, geri kalan 7 PKK yandaşı hakkında ise 'adli kontrol' hükümleri uygulanarak salıverildiği öğrenildi.