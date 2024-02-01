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İstanbul'da Ramazan Hoca'nın öldürülmesiyle ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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İstanbul'da Ramazan Hoca'nın öldürülmesiyle ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul\'da Ramazan Hoca\'nın öldürülmesiyle ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul'da uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybeden Diyarbakırlı 'Ramazan Hoca' olarak bilinen Ramazan Pişkin'in öldürülmesiyle ilgili şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu. Bakan Tunç, ayrıca Pişkin'in ailesine ve yakınlarına başsağlığı diledi.

01.02.2024 15:00
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İstanbul'da uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybeden Diyarbakırlı "Ramazan Hoca" olarak bilinen Ramazan Pişkin'in öldürülmesiyle ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı paylaşımda, İstanbul'da uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybeden Diyarbakırlı 'Ramazan Hoca' olarak bilinen Ramazan Pişkin'in öldürülmesiyle ilgili şüphelinin gözaltına alındığını belirtti. Bakan Tunç ayrıca, Ramazan Pişkin'in ailesine ve yakınlarına başsağlığı diledi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: İstanbul'da Ramazan Hoca'nın öldürülmesiyle ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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