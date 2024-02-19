İstanbul'da Redkitler isimli suç örgütüne operasyon: 22 tutuklama - Son Dakika
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İstanbul'da Redkitler isimli suç örgütüne operasyon: 22 tutuklama

İstanbul\'da Redkitler isimli suç örgütüne operasyon: 22 tutuklama

İstanbul'da Redkitler isimli silahlı suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 31 şüpheliden 22'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda, suç örgütünün faaliyetleri ve çeşitli suç eylemleri tespit edildi. Soruşturma sürüyor.

19.02.2024 22:42
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İstanbul'da Redkitler isimli silahlı suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 31 şüpheliden 22'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde "Redkitler çetesi" isimli silahlı suç örgütüne yönelik operasyon düzenlenmişti. Soruşturma çerçevesinde suç örgütünün Bahçelievler merkezli olarak faaliyet gösterdiği, bölgedeki hakimiyeti ele geçirmek amacıyla aralarında çıkar çatışması bulunan Daltonlar silahlı suç örgütü üyeleri ile sürekli silahlı çatışma eylemine girdikleri, örgüt lideri F.D.'nin Fenerbahçe tribün liderliğini ele geçirmek amacıyla Genç Fenerbahçeliler Tribün Lideri C.G.'ye 2023 Ağustos ayında Bağcılar'da silahlı saldırı gerçekleştirdiği belirlenmişti. Örgütün 2024 Ocak ayında Anadolu Genç Fenerbahçeliler Tribün Lideri İ.G.'ye yönelik gerçekleştirilen ve Ş. K.'nin yaşamını yitirdiği silahlı saldırı eylemini de gerçekleştirdiği tespit edilmiş, ayrıca 22 örgüt eylemi ve 54 ruhsatsız silah bulundurma eylemi belirlenmişti.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, 3'ü yurt dışında bulunan ve cezaevinde olduğu tespit edilenler dahil toplam 61 şüpheliden 31'i yakalanarak gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan 31 şüpheliden 1'i rahatsızlanarak hastaneye kaldırılırken, 30 şüpheliden 2'si savcılıkta serbest bırakıldı. Sulh Ceza Hakimliği tarafından 6 şüphelinin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına, 22 şüphelinin ise tutuklanmasına karar verildi.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

İstanbul, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'da Redkitler isimli suç örgütüne operasyon: 22 tutuklama - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da Redkitler isimli suç örgütüne operasyon: 22 tutuklama - Son Dakika
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