İstanbul\'da sabah trafiği yüzde 49 ölçüldü, vatandaşlar rüzgarda zorlandı

İstanbul'da sabah trafiği yüzde 49 ölçüldü, vatandaşlar rüzgarda zorlandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul'da sağanak yağış ve kötü hava şartları nedeniyle eğitime bir gün ara verilmişti. Sabah saatlerinde rüzgar ve yağmur sürerken Avcılar E-5 Küçükçekmece istikametinde trafik yoğunluğu yüzde 49 ölçüldü, işe giden vatandaşlar rüzgarda şemsiyeleriyle zor anlar yaşadı.
İstanbul'da trafik yoğunluğu oluştu. İşe giden vatandaşlar rüzgarda şemsiyeleriyle zor anlar yaşadı. Trafik yoğunluğu yüzde 49 olarak ölçüldü.
Sağanak yağış İstanbul'da hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak yağış ve kötü hava şartları nedeniyle İstanbul'da eğitime bir gün ara verilmişti. Bugün sabah saatlerinde rüzgar ve yağmur etkisi devam etti. Avcılar E-5 karayolu Küçükçekmece istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Trafik yoğunluğu yüzde 49 olarak ölçüldü. Sabah işe giden vatandaşlar rüzgarda şemsiyeleriyle zor anlar yaşadı.
Kaynak: İHA
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