İstanbul\'da Sabah Trafik Yoğunluğu

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Fiyatı cezasını geçti: Yeni sezonun ücretleri belli oldu

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Gaziosmanpaşa Belediyesi gece yarısı özel mülkü yerle bir etmeye çalıştı

Türkiye\'de yalnızca 600 kişinin yaşadığı köy dünyanın en iyisi seçildi

İstanbul'da haftanın ilk iş gününde sabah trafik yoğunluğu yaşandı

İSTANBUL - İstanbul'da haftanın ilk iş günüyle beraber sabah trafikte yoğunluk yaşandı. Bazı noktalarda yer yer durma noktasında gelen trafik, özellikle ana arterlerde sürücülerin oldukça yavaş ilerlemesine sebep oldu. Avcılar'da yoğun araç trafiği yaşandığı görüldü.