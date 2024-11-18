İstanbul'da haftanın ilk iş gününde sabah trafik yoğunluğu yaşandı
İSTANBUL - İstanbul'da haftanın ilk iş günüyle beraber sabah trafikte yoğunluk yaşandı. Bazı noktalarda yer yer durma noktasında gelen trafik, özellikle ana arterlerde sürücülerin oldukça yavaş ilerlemesine sebep oldu. Avcılar'da yoğun araç trafiği yaşandığı görüldü.
Son Dakika › 3.Sayfa › İstanbul'da Sabah Trafik Yoğunluğu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?