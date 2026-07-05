İstanbul\'da Sahte Belgelerle Kaçakçılık Operasyonu

İstanbul'da yurt dışına gönderilmek üzere hazırlanan kargolarda çok sayıda sahte pasaport, kimlik ve sürücü belgesi ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan şüpheli, "resmi belgede sahtecilik" suçundan tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince, resmi belgede sahtecilik yöntemiyle gerçekleştirilen göçmen kaçakçılığı faaliyetlerinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında önemli bir operasyon düzenlendi. Çalışmalar kapsamında, 30 Haziran tarihinde bir kargo firmasının yurt dışı transfer merkezinde, gönderici bilgileri farklı kişiler adına düzenlenen kargo gönderileri incelendi. Yapılan kontrollerde, 12 ayrı kargo paketine gizlenmiş halde farklı ülkelere ve farklı şahıslara ait olduğu belirlenen 4 sahte pasaport, 6 sahte kimlik kartı ve 9 sahte sürücü belgesi ele geçirildi.

Yürütülen soruşturma kapsamında söz konusu kargoları şubeye teslim eden kişinin A.E.M. (25) olduğu belirlendi. Şüpheli, yapılan saha çalışmaları sonucu aynı kargo şubesinde yeni bir gönderi hazırlığında bulunduğu sırada yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelinin hazırladığı kargo kolilerinde yapılan aramalarda ise 4 sahte vize etiketi, 1 pasaport, 1 kimlik kartı, 1 sürücü belgesi, 1 giriş-çıkış silikon mührü ile 2 cep telefonu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 1 Temmuz tarihinde "resmi belgede sahtecilik" suçundan adliyeye sevk edilen A.E.M., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza infaz kurumuna gönderildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - İSTANBUL