İstanbul'da Sahte Parfüm Operasyonu: Dünyaca Ünlü Markalara Ait Sahte Parfümler Ele Geçirildi - Son Dakika
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İstanbul'da Sahte Parfüm Operasyonu: Dünyaca Ünlü Markalara Ait Sahte Parfümler Ele Geçirildi

İstanbul\'da Sahte Parfüm Operasyonu: Dünyaca Ünlü Markalara Ait Sahte Parfümler Ele Geçirildi

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahte parfüm imal ederek piyasaya sürecekleri bilgisini alarak, dünyaca ünlü parfüm markalarının sahtesini üreten 2 kişiyi yakaladı. Operasyonlarda, yüklü miktarda etil alkol, sahte parfüm, kapak ve kutuları ele geçirildi. Şüpheliler adli makamlara sevk edildi.

13.02.2024 15:55
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İstanbul'da dünyaca ünlü parfüm markalarının birebir sahtesini üreterek, piyasaya sürme hazırlığında bulanan iki kişi 4 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla yakaladı. 2 imalathane ve 2 depoda yapılan aramalarda; parfüm imalatında kullanılan yüklü miktarda etil alkol, dünyaca ünlü markalara ait çok sayıda sahte parfüm, kapak ve kutuları ele geçirildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; şüpheli şahısların, sahte parfüm imal ederek, piyasaya sürecekleri bilgisini aldı. Yapılan istihbari çalışmalar ve fiziki takip neticesinde; şüphelilerin sahte parfümleri, Sultangazi'de bulunan 2 ayrı imalathanede ürettikleri, elde ettikleri sahte parfümleri 2 ayrı depoda satışa hazır hale getirdikleri belirlendi. Jandarma ekipleri, şüphelilerin haksız kazanç elde etmesinin önüne geçmek ve suç unsurlarını ele geçirmek maksadıyla söz konusu adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Dünyaca ünlü markalara ait çok sayıda sahte parfüm ele geçirildi

Operasyonlarda; parfüm imalatında kullanılan yüklü miktarda etil alkol, dünyaca ünlü markalara ait sahte parfüm, kapak ve kutuları ele geçirildi. Yakalanan R.D. ve Y.K. isimli şahıslar, ifadelerinin alınmasının ardından adli makamlara sevk edildi.

Dolandırıcıların "kod" oyunu bozuldu

Öte yandan sahte parfüm kutularının altındaki kodların telefonda okutan kişinin, gerçek parfüm satışının yapıldığı çeşitli sitelere yönlendirildiği ortaya çıktı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'da Sahte Parfüm Operasyonu: Dünyaca Ünlü Markalara Ait Sahte Parfümler Ele Geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'da Sahte Parfüm Operasyonu: Dünyaca Ünlü Markalara Ait Sahte Parfümler Ele Geçirildi - Son Dakika
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