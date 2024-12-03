İstanbul'da Silah Ticareti Operasyonu: 55 Gözaltı - Son Dakika
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İstanbul'da Silah Ticareti Operasyonu: 55 Gözaltı

İstanbul'da yasa dışı silah imalatı ve ticareti yapan 55 kişi yakalandı, 100 tabanca ele geçirildi.

03.12.2024 09:41
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İstanbul'da düzenlenen operasyonda, sosyal medyada silah teşhirinde bulundukları, yasa dışı silah imalatı, ticareti ve sevkiyatı yaptıkları ileri sürülen 55 şüpheli yakalandı. Baskınlarda 100 tabanca ele geçirildi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sanal devriye faaliyetleri sırasında bazı kişilerin sosyal medya hesaplarından suç unsuru olabileceği değerlendirilen paylaşımlarda bulunduğunu, korsan atölyelerde silah imalatı yaptıklarını ve yasa dışı silah ticareti yaptıklarını tespit etti. Yürütülen soruşturma çerçevesinde yasa dışı silah ticareti yaptıkları gerekçesi ile haklarında yakalama kararı olan 55 şüphelinin adresleri tek tek belirlendi.

Özel harekat timleri tarafından yapılan operasyonda, şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında 100 ruhsatsız tabanca ve bu silahlara ait şarjör, 2'si tüfek 11'i tabanca olmak üzere 13 mermi, 10'ar gram kokain ve marihuana ile 1 sahte araç plakası ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Organize polisi tarafından gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli ve idari işlem başlatıldığı öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'da Silah Ticareti Operasyonu: 55 Gözaltı - Son Dakika

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