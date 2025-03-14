İstanbul'un Avcılar ilçesinde, dün akşam saatlerinde Firuzköy Bulvarı'nda bir iş yerinin güvenlik kamerası ile de kaydedilen olayda, caddede yürüyen kişi tartıştığı kadına yumruk attı.
Sendeleyen kadın yine saldırganın peşinden yürümeye devam etti. Saldırgan bir süre kaldırımda oturan kadına yine yumruk attı. Kadının çığlığı ile esnaf yardıma koşarken, saldırgan kaçtı.
Saldıranın sevgilisi olduğunu belirten kadın, iyi durumda olduğunu ve evine gitmek istediğini söyledi. Bunun üzerine esnaf kadına evine gidene kadar eşlik etti.
Son Dakika › 3.Sayfa › İstanbul'da sokak ortasında kadına yumruklu saldırı - Son Dakika
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