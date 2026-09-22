İstanbul'da sokak satıcılarına yönelik operasyonda 160 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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İstanbul'da sokak satıcılarına yönelik operasyonda 160 şüpheli gözaltına alındı

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Şişli, Beşiktaş ve Sarıyer'de sokak satıcılarına yönelik 8 iş yeri ile 5 vale noktasına operasyon düzenlendi; 160 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde marihuana, kokain, metamfetamin, 5 hassas terazi, 110 tabanca mermisi ve 130 bin 500 lira ele geçirildi, işlemler sürüyor.

İstanbul'un Şişli, Beşiktaş ve Sarıyer ilçelerinde sokak satıcılarına yönelik 8 iş yeri ile 5 vale noktasına düzenlenen operasyonda 160 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda Şişli, Beşiktaş ve Sarıyer'de sokak satıcılarına yönelik 8 iş yeri ve 5 vale noktasına operasyon düzenlendi. Adreslerde yapılan aramalarda 492,85 gram marihuana, 42,5 gram kokain, 38,80 gram metamfetamin, 223 adet sentetik ecza hap, 18 adet ecstasy hap, 12 gram esrar, 9 şişe içerisinde toplam 45 ml ghb maddesi, 1 adet peçeteye emdirilmiş butinaca, 5 adet hassas terazi, 110 adet tabanca mermisi ve 130 bin 500 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan 160 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İHA
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