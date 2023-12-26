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İstanbul'da taksici ile müşteri arasında kavga - Son Dakika
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İstanbul'da taksici ile müşteri arasında kavga

Beşiktaş'ta bir taksi şoförü, kendisini durduran bir yolcuyu aracına almak istemeyince tekmeli yumruklu kavga çıktı. Küfür ve tehditlerin havada uçuştuğu tartışmada taksi sürücüsü, 'Seni almak zorunda mıyım oğlum' diyerek kendini savundu.

İstanbul\'da taksici ile müşteri arasında kavga
26.12.2023 - 22:55,  Güncelleme: 23:16
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İstanbul'da taksici ile müşteri arasında "beni almadın" kavgası kamerada

Beşiktaş'ta bir taksi şoförü kendisini durduran bir yolcuyu aracına almak istemeyince tekmeli yumruklu kavga çıktı

Küfür ve tehditlerin havada uçuştuğu tartışmada taksi sürücüsü, "Seni almak zorunda mıyım oğlum" diyerek kendini savundu

İSTANBUL - Beşiktaş Barbaros Bulvarı üzerinde seyir halinde olan bir taksi şoförü, iddiaya göre kendisini durduran bir yolcuyu aracına almak istemeyince taraflar arasında tekmeli yumruklu kavga çıktı. Küfür ve tehditlerin havada uçuştuğu tartışmada taksi sürücüsü, "Seni almak zorunda mıyım oğlum" diyerek kendini savundu. Yaşananlar cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Olay, geçtiğimiz Cumartesi günü gece saatlerinde Beşiktaş Barbaros Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre bir vatandaş, yoldan geçen taksiyi çevirerek gitmek istediği yeri söyledi. Taksi şoförü, yolcuyu aracına almak istemeyince taraflar arasında tartışma çıktı. Birbirlerine hakaret eden taraflar arasında yaşanan tartışma, kısa sürede tekme ve yumruklu kavgaya dönüştü.

"Seni almak zorunda mıyım?"

Taraflar birbirlerine küfür ve tehditlerle saldırırken taksi sürücüsü, "Seni almak zorunda mıyım oğlum" diyerek müşterinin üstüne yürüdü. Trafikte bulunan diğer vatandaşlar, tekme ve yumruklarla birbirine saldıran tarafları güçlükle ayırırken bir kadının, "Ne yapıyorsunuz? Kendinize gelin" sözleriyle araya girmeye çalıştığı duyuldu. Yaşananlar vatandaşların cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. Öte yandan olayla ilgili tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'da taksici ile müşteri arasında kavga - Son Dakika


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