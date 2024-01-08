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İstanbul'da Taksicilerden Tepki: UKOME Binasına Taş Fırlatıp, Cam Bariyerleri Kırmaya Çalıştılar - Son Dakika
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İstanbul'da Taksicilerden Tepki: UKOME Binasına Taş Fırlatıp, Cam Bariyerleri Kırmaya Çalıştılar

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi önünde toplanan minibüsten taksiye dönüştürülen araç sahipleri, taksi ve servis ücretlerine yapılan zam kararına tepki gösterdi. Olaylar sırasında 2 kişi gözaltına alındı ve bir taksiciye ambulansta müdahale edildi.

İstanbul\'da Taksicilerden Tepki: UKOME Binasına Taş Fırlatıp, Cam Bariyerleri Kırmaya Çalıştılar
08.01.2024 - 22:58,
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İstanbul'da taksicilerden tepki: UKOME binasına taş fırlatıp, cam bariyerleri kırmaya çalıştılar

Polis gruba dağılın uyarısında bulunurken, 2 kişi gözaltına alındı

İSTANBUL - Minibüsten taksiye dönüştürülen araçların sahipleri, normal taksiye dönüştürülerek hizmet etmek için İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi önünde toplandı. Toplantıdan taksi ve servis ücretlerine yüzde 28.09'lik zam kararının ardından çıkan olaylarda 2 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi Ocak ayı toplantısında, minibüsten taksiye dönüştürülen araçların sahipleri 8+1 araçlardan para kazanamadıklarını iddia ederek, İBB'ye tepki gösterdi. UKOME önünde bir araya gelen taksiciler, araçlarının 8+1 yerine 4+1 taksiye dönüştürülmesini istedi. Bu sırada toplantıdan İstanbul'da taksi ve servis ücretlerine yüzde 28.09, İBB'ye bağlı toplu ulaşım araçlarına ise yüzde 18 oranında zam yapılmasına kararı çıktı. Bu sırada bina önünde tansiyon yükseldi. Hem zam oranını beğenmeyen normal taksiciler ile araçlarının dönüştürülmesini isteyen minibüs sahipleri UKOME binasına taş ve pet şişelerle fırlattı ve binanın önündeki cam bariyerleri kırdı. Polis ekipleri taksicileri sakinleştirmeye çalıştı. Bu sırada arbede çıktı. Olaylar sırasında 2 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Öte yandan, olaylar sırasında bayılan bir taksiciye de ambulansta müdahale edildi.

Kaynak: İHA
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Ulaşım, İstanbul, Gözaltı, 3.Sayfa, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'da Taksicilerden Tepki: UKOME Binasına Taş Fırlatıp, Cam Bariyerleri Kırmaya Çalıştılar - Son Dakika


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