İstanbul'da torbacılara yönelik soruşturmada gözaltına alınan şüpheli sayısı 32 oldu - Son Dakika
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İstanbul'da torbacılara yönelik soruşturmada gözaltına alınan şüpheli sayısı 32 oldu

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İstanbul\'da torbacılara yönelik soruşturmada gözaltına alınan şüpheli sayısı 32 oldu
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İstanbul\'da torbacılara yönelik soruşturmada gözaltına alınan şüpheli sayısı 32 oldu
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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının torbacılara yönelik soruşturmasında gözaltına alınan şüpheli sayısı 32'ye yükseldi. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik ekiplerinin il genelindeki operasyonlarında 29 olan gözaltı sayısı, 3 şüphelinin daha yakalanmasıyla 32 oldu.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, sokakta uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen torbacılara yönelik soruşturma kapsamında 32 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'un farklı ilçelerinde, sokakta uyuşturucu madde ticareti yaptıkları tespit edilen ve kamuoyunda 'torbacı' olarak nitelendirilen şahıslara yönelik Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılmıştı. Bu kapsamda, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince, il genelinde 32 adrese 31 şüpheliye yönelik operasyon düzenlenmişti. Düzenlenen operasyonda, 29 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Gözaltı sayısı 32'ye yükseldi

Ekiplerce belirlenen adreslere operasyonlar devam ediyor. Şahısların adreslerine düzenlenen operasyonlar kapsamında 3 şüpheli daha gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli sayısı 32'ye yükseldi.

Kaynak: İHA
3. SayfaİstanbulNarkotikGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da torbacılara yönelik soruşturmada gözaltına alınan şüpheli sayısı 32 oldu - Son Dakika
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