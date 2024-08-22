İstanbul'da otomobilin çarptığı polis hastanede şehit oldu - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

İstanbul'da otomobilin çarptığı polis hastanede şehit oldu

Geniş Video İzle

İstanbul'da uygulama yaparken otomobilin çarptığı polis memuru Mustafa Peksoy, tedavi gördüğü hastanede 3 gün sonra şehit oldu. 9 ay önce mesleğe başlayan Peksoy'un şehadet haberi, Kahramanmaraş'taki ailesine yetkililer tarafından verildi.

22.08.2024 18:54  Güncelleme: 22:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da, trafik denetimi sırasında otomobilin çarptığı polis memuru tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.

Esenler ilçesinde 19 Ağustos'ta Oruçreis Mahallesi Mehmet Akif İnan Caddesi'nde trafik denetimi yapan araçlara otomobil çarptı.

İstanbul'da Trafik Denetimi Sırasında Çarpan Otomobilin Şehit Ettiği Polis Memuru

HASTANEDE ŞEHİT OLDU

Kazada, 9 ay önce mesleğe başlayan Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliğinde görevli polis memuru Mustafa Peksoy ağır yaralandı. Sağlık görevlilerinde hastaneye kaldırılan Peksoy, yapılan müdahalelere rağmen bugün şehit oldu. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

İstanbul\'da otomobilin çarptığı polis hastanede şehit oldu
Kaynak: AA

Kahramanmaraş, İstanbul, Esenler, 3-sayfa, trafik, Güvenlik, İstanbul, Hukuk, 3.Sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'da otomobilin çarptığı polis hastanede şehit oldu - Son Dakika


09:01 Asgari ücrete yapılacak zam için konuşulan formül tartışma yaratacak Asgari ücrete yapılacak zam için konuşulan formül tartışma yaratacak
08:54 Takımlarımız umut veriyor İşte ülke puanında son durum Takımlarımız umut veriyor! İşte ülke puanında son durum
07:50 Akaryakıt fiyatlarında değişiklik Benzine indirim geldi Akaryakıt fiyatlarında değişiklik! Benzine indirim geldi
22:59 Sağlık Bakanlığından Batı Nil Virüsü enfeksiyonu uyarısı Sağlık Bakanlığından Batı Nil Virüsü enfeksiyonu uyarısı
18:32 AK Parti Milletvekili Öztaylan: Balıkesir Büyükşehir Belediyesi 700 çalışanını işten çıkardı AK Parti Milletvekili Öztaylan: Balıkesir Büyükşehir Belediyesi 700 çalışanını işten çıkardı
15:03 F.Bahçe’ye sürpriz teklif Samet Akaydın Fransız devine hayırlı olsun F.Bahçe'ye sürpriz teklif! Samet Akaydın Fransız devine hayırlı olsun
14:50 Erkek müşteri, kendisine yemek getiren kadın garsonun yüzüne tabak fırlattı Erkek müşteri, kendisine yemek getiren kadın garsonun yüzüne tabak fırlattı
14:46 Günler önce entübe edilen Reha Muhtar uyandırıldı Günler önce entübe edilen Reha Muhtar uyandırıldı
14:45 En son 26 yıl önce görülmüş Sivas’ta kayda alınan dev yılan büyük paniğe neden oldu En son 26 yıl önce görülmüş! Sivas'ta kayda alınan dev yılan büyük paniğe neden oldu
14:19 Görüntü Hatay’dan Suriyeli kadın, kendisini rahatsız eden adamı aracıyla ezmeye çalıştı Görüntü Hatay'dan! Suriyeli kadın, kendisini rahatsız eden adamı aracıyla ezmeye çalıştı
14:14 Polat çifti araçlarını geri almak için harekete mi geçti Avukatlarından jet cevap geldi Polat çifti araçlarını geri almak için harekete mi geçti? Avukatlarından jet cevap geldi
14:08 Yanardağ dağcıların tırmanışı sırasında patladı Yanardağ dağcıların tırmanışı sırasında patladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.08.2024 09:20:48. #1.12#
SON DAKİKA: İstanbul'da otomobilin çarptığı polis hastanede şehit oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement