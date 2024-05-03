İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 80'e ulaştı - Son Dakika
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İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 80'e ulaştı

İstanbul'da haftanın son günü yağışın da etkisiyle trafik yoğunluğu yüzde 80'e ulaştı. Öğleden sonra başlayan yağış, Büyükçekmece ve Küçükçekmece E-5 kara yollarında trafik akışını olumsuz etkiledi. Saat 17.00 itibariyle İBB verilerine göre trafik yoğunluğu yüzde 80 olarak ölçüldü.

03.05.2024 18:36
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İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 80'e ulaştı

İSTANBUL - İstanbul'da haftanın son günü yağışın da etkisiyle trafik yoğunluğu yüzde 80'e ulaştı.

İstanbul'da, öğleden sonra yağış etkili oldu. Aralıklarla yağış etkisini sürdürürken, trafik akışını olumsuz etkiledi. Büyükçekmece yönü E-5 kara yolunda trafik yoğunluğu görüldü. Yoğunluğun görüldüğü noktalardan biri de Küçükçekmece E-5 olurken, trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Saat 17.00 itibariyle İBB verilerine göre trafik yoğunluğu yüzde 80 olarak ölçüldü.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 80'e ulaştı - Son Dakika

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