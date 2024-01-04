İstanbul'da trafikte tartıştığı sürücünün önünü keserek durduran taksiciye ceza

İSTANBUL - İstanbul'da polis ekipleri, seyir halindeyken yol verme nedeniyle tartıştığı sürücüsünün önünü keserek durduran taksiciyi yakaladı. Bin 380 lira cezai işlem uygulanan sürücü hakkında trafik güvenliğini tehlikeye attığı için adli işlem başlatıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, dün sosyal medyada paylaşılan görüntülerden bir ticari taksi sürücüsünün yol verme nedeniyle seyir halindeki başka bir sürücüyle tartıştığının belirlemesi üzerine çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda ekipler, tartışma sonucunda ticari taksi sürücüsünün diğer aracın önünü keserek durdurduğunu tespit etti. Ticari taksi sürücüsünün G.Ü. isimli şahıs olduğu belirleyen ekipler, şüpheli şahsı aynı gün yakaladı.

Yakalanan taksi sürücüsüne Trafik Kanunu'nun "kamunun rahat ve huzurunu bozacak veya kişilere zarar verecek şekilde araç kullanmak" maddesinden 690 lira, "sürücünün durma, duraklama, park etme, gibi haller dışında şerit değiştirmesi" maddesinden de 690 lira olmak üzere bin 380 lira cezai işlem uygulandı. Taksi sürücüsüne, trafiğin güvenliğini tehlikeye atmak suçunda da adli işlem başlatıldı.