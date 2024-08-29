Yabancı uyruklu çocuğa şiddet uygulayan şahıs gözaltına alındı - Son Dakika
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Yabancı uyruklu çocuğa şiddet uygulayan şahıs gözaltına alındı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da Yenikapı-Hacıosman metro istasyonunda bir yabancı uyruklu çocuğa şiddet uygulayan kişinin yakalanarak gözaltına alındığını açıkladı.

29.08.2024 17:04  Güncelleme: 18:28
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da yer alan Yenikapı- Hacıosman metro istasyonunda, yabancı uyruklu bir çocuğu darp eden kişinin yakalanarak gözaltına alındığını bilirdi.

Sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya şunlara yer verdi: "Sosyal medyada yer alan ve metroda "yabancı uyruklu bir çocuğa şiddet uygulayan" şahısla ilgili görüntüler İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce incelenmiştir. Yapılan araştırmalar sonrasında olayın Yenikapı-Hacıosman M2 metrosunda meydana geldiği, çocuğa şiddet uygulayanın ise 41 yaşındaki D.A. adlı şahıs olduğu tespit edilmiştir.

"ÇOCUKLARA ŞİDDET ASLA KABUL EDİLEMEZ"

Şüpheli şahıs bugün yakalanarak gözaltına alınmıştır. Çocuklar dünyanın en masum varlıkları, en büyük zenginliğimizdir. Çocuklara yönelik şiddet asla kabul edilemez."

Yabancı uyruklu çocuğa tokat atan şahıs yakalandı
Yabancı uyruklu çocuğa şiddet uygulayan şahıs gözaltına alındı
Kaynak: İHA

İçişleri Bakanı, Hacıosman, İstanbul, 3-sayfa, İnsan Hakları, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Yabancı uyruklu çocuğa şiddet uygulayan şahıs gözaltına alındı - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • ahmet ak: ettiğini bulursun işte 7 1 Yanıtla
  • Emir Kozcu: İyi olmuş çakala. Çocuklarla uğraşmamasi gerektiğini anlatırlar orada 6 1 Yanıtla

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