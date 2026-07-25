İstanbul'da Yağış Başladı
İstanbul'da gece saatlerinde başlayan yağış, yolları su birikintileriyle doldurdu.
İstanbul'da beklenen yağış gece saatlerinde başladı. Yağış, aralıklarla etkisini göstermeye devam ediyor.
Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen yağış başladı. Gece saatlerinde başlayan yağış, kısa sürede etkisini gösterdi. Yağış ile birlikte yollar kısa sürede su birikintileriyle doldu. Üsküdar Çengelköy'de sağanak yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşların dükkanlara doğru koştuğu anlar görüntülendi.
Kaynak: İHA
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