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İstanbul'da yapılan Genel Güvenlik uygulamasında Yunus polis ekipleri şüpheli şahısları durdurdu - Son Dakika
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İstanbul'da yapılan Genel Güvenlik uygulamasında Yunus polis ekipleri şüpheli şahısları durdurdu

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan Genel Güvenlik uygulamasında, Beşiktaş, Fatih, Kadıköy, Beyoğlu ve Bahçelievler ilçelerinde 50 noktada şüpheli şahıslar durdurularak üst araması ve kimlik kontrolü yapıldı. Sultanahmet Meydanı'nda görevli Yunus polis ekipleri de uygulamaya katılarak şüpheli şahısları kontrol etti.

İstanbul\'da yapılan Genel Güvenlik uygulamasında Yunus polis ekipleri şüpheli şahısları durdurdu
14.01.2024 - 20:29,
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İstanbul'da yapılan "Genel Güvenlik" uygulamasında Yunus polis ekipleri, şüpheli şahısları durdurarak üst araması ve kimlik kontrolü yaptı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü koordinesinde İlçe Emniyet Müdürlükleri, Güven Timleri Şube Müdürlüğü ve Turizm Şube Müdürlüğü'nde görevli personelin katılımı ile Beşiktaş, Fatih, Kadıköy, Beyoğlu ve Bahçelievler ilçelerinde 50 noktada "Genel Güvenlik" uygulaması yapıldı. Uygulamada Sultanahmet Meydanı'nda Yunus polis ekipleri de şüpheli şahısları durdurarak üst araması ve kimlik kontrolü yaptı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'da yapılan Genel Güvenlik uygulamasında Yunus polis ekipleri şüpheli şahısları durdurdu - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'da yapılan Genel Güvenlik uygulamasında Yunus polis ekipleri şüpheli şahısları durdurdu - Son Dakika
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