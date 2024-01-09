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İstanbul'da yapılan operasyonda ele geçirilen uyuşturucu maddeler sergilendi - Son Dakika
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İstanbul'da yapılan operasyonda ele geçirilen uyuşturucu maddeler sergilendi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen 'Narkogüç-42' operasyonunda ele geçirilen uyuşturucu maddelerin sergisi yapıldı. Operasyon kapsamında 102 bin 360 sentetik hap, 395 kilogram metamfetamin, 109 kilogram aseton ve 2 hap basma makinesi ele geçirildi. Yakalanan 10 şüpheliden 8'i tutuklandı.

İstanbul\'da yapılan operasyonda ele geçirilen uyuşturucu maddeler sergilendi
09.01.2024 - 11:17,  Güncelleme: 11:32
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Uyuşturucu tacirlerine yönelik 46 ilde düzenlenen "Narkogüç-42" operasyonunda İstanbul'da ele geçirilen maddelerin sergisi yapıldı.

Alınan bilgilere göre, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uyuşturucu imal eden ve satan "zehir tacirlerine" yönelik 6 Ocak'ta sosyal medya hesabından açıklama yapmış, 5 Ocak'ta 46 ilde "Narkogüç-42" operasyonu düzenlendiğini ve 364 şüphelinin yakalandığını bildirmişti. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Fatih ilçesi ile Yalova ili merkez ve Çiftlikköy ilçelerinde belirlenen adreslere yapılan operasyonda 7'si yabancı uyruklu 10 şüpheli yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda 102 bin 360 sentetik hap, 395 kilogram metamfetamin, 109 kilogram aseton, 2 hap basma makinesi ele geçirilmişti.

Ele geçen uyuşturucu maddelerin sergisi yapıldı

Öte yandan yakalanan şüpheliler sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Aralarında 7 şüphelinin de olduğu 8 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. 2 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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