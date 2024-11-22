İstanbul'da Yasa Dışı Silah Ticareti Operasyonu - Son Dakika
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İstanbul'da Yasa Dışı Silah Ticareti Operasyonu

İstanbul\'da Yasa Dışı Silah Ticareti Operasyonu

Sultangazi'de ruhsatsız silahlarla ilgili operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı, 1'i tutuklandı.

22.11.2024 11:38
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İstanbul'da yasa dışı silah ticareti ihbarı üzerine yapılan operasyonda aynı aileden Yasemin S.(36), Mehmet İ.S. (20) ve suça sürüklenen 15 yaşındaki E.S. isimli 3 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yasa dışı silah ticareti ve imalatı yapan şüphelilere yönelik yapılan çalışmalarda, Sultangazi ilçesinde bir evde ruhsatsız tabancaların ve mermilerin olduğu bilgisine ulaştı.

Suç organizasyonlarının deşifre edilerek suçların önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen teknik analizler ve takipli olaylar neticesinde söz konusu adrese 20 Kasım'da operasyon düzenlendi.

Baskında Yasemin S.(36), kadının yakınları Mehmet İ.S. (20) ve suça sürüklenen 15 yaşındaki E.S. adlı 3 şüpheli gözaltına alındı.

Evde yapılan aramalarda yatak bazası ve dolaptan 6 ruhsatsız tabanca ve bu silahlara ait farklı çapta 220 mermi ele geçirildi. Yakalanan biri 18'den küçük 3 şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Burada ifadeleri alınan şüphelilerden anne Yasemin S.'nin polisteki beyanı ortaya çıktı. Yasemin S. ifadesinde silahların Diyarbakır'a taziyeye giden akrabalarının kendilerine emanet ettiğini, tabancalarını bir süreliğine ikametine bıraktıklarını söylediği, kendisinin bu silahlarla bir alakasının olmadığını anlattığı öğrenildi.

Şüphelilerden 20 yaşındaki Mehmet İ.S.'nin ifadesinde Yasemin S.'nin aksine silahların kendisine ait olduğu bilgisini verdi.

Çelişkili ifadeler veren aile bireyleri sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Dün "6136 SKM" suçundan mahkemeye çıkarılan Yasemin S. ve 15 yaşındaki E.S. hakkında adli kontrol hükümleri uygulanarak salıverildi. Silahların kendisine ait olduğunu iddia eden Mehmet .İ.S. isimli şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'da Yasa Dışı Silah Ticareti Operasyonu - Son Dakika

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