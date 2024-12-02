İstanbul'da Yenidoğan Çetesi Davası - Son Dakika
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İstanbul'da Yenidoğan Çetesi Davası

Bebeklerin sevki üzerinden haksız kazanç sağlayan çeteye ilişkin 47 sanığın yargılanması sürüyor.

02.12.2024 13:54
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İstanbul'da bebekleri kendilerinin anlaşmalı olduğu hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan Yenidoğan Çetesi yöneticisi ve üyesi 22'si tutuklu toplam 47 sanığın yargılandığı davanın görülmesine 11'inci gününde devam ediyor. Duruşmada savunma yapan TRG Hospitalist Hastanesi müdürü Murat Mantuş, "Fırat Sarı'nın sahibi olduğu Medisense şirketi bize 'çevremiz var, doktor, hemşire konusunda yardım ederiz' dedi. İş anlaşma aşamasına gelince, hangi şartlarda nasıl anlaşacağız konusunda konuştuk. Kendileri ile çalışmaya başlamamız bu şekilde oldu" diye konuştu.

İstanbul'da bebekleri kendilerinin anlaşmalı olduğu hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan Yenidoğan Çetesi yöneticisi ve üyesi 22'si tutuklu toplam 47 sanığın yargılandığı dava 11'inci gününde devam ediyor. Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından adliyenin konferans salonunda görülen duruşmada tutuklu ve tutuksuz sanıklar hazır bulundu. Duruşmada TRG Hospitalist Hastanesi'nde müdür olarak görev yapan Murat Mantuş savunma yaptı.

Müdürü olduğu hastanenin yenidoğan yoğun bakım servisinde usulsüz epikriz yazımı, 112 sistemi kullanılmaksızın hasta sevki ve hastalarında basamaklarında oynamaya yapıp ve gerçeğe aykırı şekilde ilaçları SGK'ya fatura ettirerek nitelikli dolandırıcılık suçunu işlediği tespit edilen Mantuş savunmasında "Sektörde doktor bulmak çok zor, bulunsa anlaşmak zor, gelen bir doktor cirodan yüzde 40 istediğini söyledi. Fırat Sarı'nın sahibi olduğu Medisense şirketi gelince bize 'çevremiz var, doktor, hemşire konusunda yardım ederiz' dedi. İş anlaşma aşamasına gelince, hangi şartlarda nasıl anlaşacağız konusunda konuştuk. Kendileri ile çalışmaya başlamamız bu şekilde oldu" dedi.

Sanık savunmasının devamında "Fırat Sarı 11 Eylül'de beni arayarak, ön ödeme istedi. 30 bin TL gönderdim, aramızda geçen tek para transferi budur. Tek bir menfaatim olmamıştır. Tapelerde çok adım geçiyor, mizaç konusunda sert bir yapım vardır. Örgüt suçlaması var üzerimde, 2023'ün Temmuz ayına kadar salondaki kimseyi tanımam, hastanemle ilgisi olanları tanıdım. Ortak paydam, ve oturup konuşacak bir konumuz da yok. Tapelerde bile çekindikleri belli, bazı şeylerde benim haberim olmaması için kendi aralarında telkinlerde bulunmuşlar" şeklinde konuştu.

Duruşmaya sanık savunmasının ardından 40 dakika ara verildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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