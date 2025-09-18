İstanbul\'da Yol Tartışması Faciaya Yol Açtı

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde iki sürücünün arasında yaşanan yol verme tartışması, akıl almaz anlara sahne oldu.

Sürücülerden biri aracını diğerinin önüne kırarak durdurdu ve araçtan aşağı indi. Bu sırada panikleyen diğer sürücü gaza basınca, araçtan inen sürücüye çarptı ve metrelerce sürükledi. O anlar başka bir aracın kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, geçtiğimiz gün Kayaşehir'de meydana geldi. Trafikte birbirlerinin önüne kırdıkları gerekçesiyle tartışan iki sürücü, sinirlerine hakim olamadı. Araçlardan biri diğerinin önünü keserek durdu. Araçtan inen sürücü öfkeyle diğer araca doğru yöneldiği sırada, direksiyon başındaki sürücü korkarak gaza bastı. Aracın önünde kalan sürücüye çarpan otomobil, metrelerce boyunca şahsı altında sürükledi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Feci şekilde yaralanan sürücü hastaneye kaldırılırken, kazaya sebep olan sürücü de gözaltına alındı.

Korkunç anlar, çevrede seyir halinde olan başka bir aracın kamerasına yansıdı. Görüntülerde, sürücü aracından inerek diğer aracın sürücüsüne yöneliyor. Bu sırada panikle gaza basan sürücü, aşağı inen şahsı altına alarak sürüklüyor. Eşinin yaralandığını gören araçtaki kadın ise kucağındaki bebeğiyle inerek koşmaya çalışıyor. Çevredeki vatandaşlar da olayı görerek yardıma koşuyor. - İSTANBUL