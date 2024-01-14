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İstanbul'da yürüyüş yolunda motor kullanan sürücülere ceza yağdı - Son Dakika
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İstanbul'da yürüyüş yolunda motor kullanan sürücülere ceza yağdı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Zeytinburnu-Bakırköy sahilinde park içindeki yürüyüş yollarında motor kullanan sürücülere yönelik denetim yaptı. Yasak olmasına rağmen durdurulan 16 kişiye toplamda 43 bin 576 lira ceza kesildi.

14.01.2024 - 17:13,
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İstanbul'da yürüyüş yolunda motor kullanan sürücülere ceza yağdı

İSTANBUL - Zeytinburnu-Bakırköy park içindeki sahil yürüyüş yolunda yasak olmasına rağmen motor kullanan 16 kişiye toplamda 43 bin 576 lira ceza yazıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı resmi ve sivil trafik ekipleri, Zeytinburnu - Bakırköy sahilinde park içindeki yürüyüş yollarında motor kullanan sürücülere yönelik denetim yaptı. Denetimlerde sahil yürüyüş yolunda yasak olmasına rağmen motor kullanan ve polis tarafından durdurulan 16 kişiye toplamda 43 bin 576 lira ceza yazıldı.

İstanbul\'da yürüyüş yolunda motor kullanan sürücülere ceza yağdı
Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'da yürüyüş yolunda motor kullanan sürücülere ceza yağdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'da yürüyüş yolunda motor kullanan sürücülere ceza yağdı - Son Dakika
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