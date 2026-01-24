Bakan Tunç Eyüpsultan'da çocukların darp ve istismar edildiği iddiaları ile ilgili bir kişi tutuklandığını açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3. Sayfa

Bakan Tunç Eyüpsultan'da çocukların darp ve istismar edildiği iddiaları ile ilgili bir kişi tutuklandığını açıkladı

24.01.2026 01:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul Eyüpsultan'daki çocuk etkinlik merkezinde yaşanan darp ve istismar iddiaları üzerine yürütülen soruşturmada, bir spor eğitmeninin tutuklandığını açıkladı. Bakan Tunç, çocuklara yönelik şiddet ve ihmalin asla kabul edilemeyeceğini vurguladı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul Eyüpsultan'daki çocuk etkinlik merkezinde çocukların darp ve istismar edildiği iddialarına ilişkin yürütülen soruşturmada, merkezde çalışan spor eğitmeninin tutuklandığını açıkladı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç konu ile ilgili sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı Eyüpsultan'daki çocuk etkinlik merkezinde çocukların darp ve istismar edildiği iddialarıyla ilgili Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen adli soruşturma kapsamında; Çocuk etkinlik merkezinde çalışan spor eğitmeni nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmış, aynı çocuk etkinlik merkezinde öğretmen olarak çalışan 3 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilmiştir. Soruşturma titizlikle devam etmektedir" ifadelerine yer verdi.

Bakan Tunç, çocuklara karşı ihmal ve istismara göz yumulmayacağını belirterek, "Çocuklara yönelik en küçük şiddet, ihmal ya da istismar asla kabul edilemez. En savunmasız bireyler olan çocuklarımızın emanet edildiği hiçbir kurum, bu sorumluluğu hafife alamaz. Tek bir çocuğun bile canının yanmasına, korkutulmasına ya da travmatize edilmesine göz yumulamaz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Yılmaz Tunç, Eyüpsultan, İstanbul, 3. Sayfa, Çocuk, Spor, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bakan Tunç Eyüpsultan'da çocukların darp ve istismar edildiği iddiaları ile ilgili bir kişi tutuklandığını açıkladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çiftçiden mest eden hareket Tarlalarını, evini ve yazlığını jandarmaya bağışladı Çiftçiden mest eden hareket! Tarlalarını, evini ve yazlığını jandarmaya bağışladı
Adnan Oktar’ın “veliahtı“ Serdar Dayanık yakalandı Adnan Oktar'ın "veliahtı" Serdar Dayanık yakalandı
14 yaşındaki Nur Banu kanlar içinde ölü bulundu 14 yaşındaki Nur Banu kanlar içinde ölü bulundu
Çorum’da feci olay: Yem karma makinasına düşen işçi hayatını kaybetti Çorum'da feci olay: Yem karma makinasına düşen işçi hayatını kaybetti
Trump: İran’a doğru ilerleyen büyük bir gücümüz var Trump: İran'a doğru ilerleyen büyük bir gücümüz var
İzlemeyenler çok şey kaçırdı UEFA Avrupa Ligi’nde gecenin sonuçları İzlemeyenler çok şey kaçırdı! UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları

00:32
Balıkesir’de 5.1 büyüklüğünde deprem
Balıkesir'de 5.1 büyüklüğünde deprem
23:16
İBB kreşinde çocuğa şiddet soruşturması Tutuklama kararı var
İBB kreşinde çocuğa şiddet soruşturması! Tutuklama kararı var
22:55
Bakan Fidan: İsrail’in İran’a saldırı arayışında olduğuna dair emareler var
Bakan Fidan: İsrail'in İran'a saldırı arayışında olduğuna dair emareler var
22:36
Kızılcık Şerbeti’nde deprem: Doğukan Güngör kadrodan çıkarıldı
Kızılcık Şerbeti'nde deprem: Doğukan Güngör kadrodan çıkarıldı!
21:18
MHP Genel Başkanı Bahçeli: Ahmet Özer’e 6 yıl 3 ay hapis cezası verilmesi ’’Terörsüz Türkiye’’ gaye ve gayretiyle taban tabana zıtlık taşımaktadır
MHP Genel Başkanı Bahçeli: Ahmet Özer'e 6 yıl 3 ay hapis cezası verilmesi ''Terörsüz Türkiye'' gaye ve gayretiyle taban tabana zıtlık taşımaktadır
21:10
Putin, göz diktiği bölge için Trump’a meydan okudu: Her halükarda sürdüreceğiz
Putin, göz diktiği bölge için Trump'a meydan okudu: Her halükarda sürdüreceğiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2026 02:43:52. #7.11#
SON DAKİKA: Bakan Tunç Eyüpsultan'da çocukların darp ve istismar edildiği iddiaları ile ilgili bir kişi tutuklandığını açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.