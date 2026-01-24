Bakan Tunç Eyüpsultan'da çocukların darp ve istismar edildiği iddiaları ile ilgili bir kişi tutuklandığını açıkladı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul Eyüpsultan'daki çocuk etkinlik merkezinde çocukların darp ve istismar edildiği iddialarına ilişkin yürütülen soruşturmada, merkezde çalışan spor eğitmeninin tutuklandığını açıkladı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç konu ile ilgili sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı Eyüpsultan'daki çocuk etkinlik merkezinde çocukların darp ve istismar edildiği iddialarıyla ilgili Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen adli soruşturma kapsamında; Çocuk etkinlik merkezinde çalışan spor eğitmeni nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmış, aynı çocuk etkinlik merkezinde öğretmen olarak çalışan 3 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilmiştir. Soruşturma titizlikle devam etmektedir" ifadelerine yer verdi.

Bakan Tunç, çocuklara karşı ihmal ve istismara göz yumulmayacağını belirterek, "Çocuklara yönelik en küçük şiddet, ihmal ya da istismar asla kabul edilemez. En savunmasız bireyler olan çocuklarımızın emanet edildiği hiçbir kurum, bu sorumluluğu hafife alamaz. Tek bir çocuğun bile canının yanmasına, korkutulmasına ya da travmatize edilmesine göz yumulamaz" ifadelerini kullandı. - ANKARA