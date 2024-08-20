İstanbul'daki silahlı saldırı sonrası şüpheliler Romanya'da yakalandı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'daki silahlı saldırı sonrası Türkiye'den çıkış yapan şüphelilerin Romanya'da yakalandığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul Kağıthane'de yaşanan silahlı saldırı sonrası ülkemizden çıkış yapan G.S., T.S ve S.A. isimli şüpheli şahıslar Romanya'da yakalandı. Huzur ve güvenliğimizi tehdit eden suç odaklarıyla nerede olursa olsunlar, nereye kaçarlarsa kaçsınlar mücadele etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - ANKARA