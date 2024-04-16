İstanbul'daki ünlü AVM'de intihar! Ekipler olay yerine sevk edildi - Son Dakika
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İstanbul'daki ünlü AVM'de intihar! Ekipler olay yerine sevk edildi

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İstanbul Şişli'de bulunan Cevahir AVM'de bir kişi intihar etti. Sosyal medyaya düşen görüntülerde şahsın yerde hareketsiz bir şekilde yattığı görüldü. Güvenlik görevlilerin ihbarı sonrası olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

16.04.2024 11:15  Güncelleme: 11:28
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Son dönemde birbiri ardından intihar girişimlerinin yaşandığı İstanbul Şişli'deki Cevahir AVM'de kan donduran bir olay daha yaşandı.

İNTERNETE DÜŞEN GÖRÜNTÜ İNFİAL YARATTI

Alışveriş merkezinde sabah saatlerinde bir intihar olayı daha yaşandı. İnternete düşen ve kısa sürede gündem olan görüntülerde AVM'nin orta yerinde yerde kanlar içinde yatan bir şahıs görülüyor.

EKİPLER OLAY YERİNE SEVK EDİLDİ

Güvenlik görevlilerinin ihbarı sonrası olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edilirken, yerde hareketsiz şekilde yatan kişinin hayatını kaybedip etmediğine yönelik herhangi bir resmi açıklama gelmedi.

İstanbul\'daki ünlü AVM\'de intihar! Ekipler olay yerine sevk edildi

İstanbul, Şişli, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'daki ünlü AVM'de intihar! Ekipler olay yerine sevk edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Serkan Beyhan: BU KADAR ÇOK İNTİHAR VAKASI NORMAL DIŞI 36 2 Yanıtla
  • Abdullah Kaya: Bende düşünüyorum 5 23 Yanıtla
  • Turan Akhan: kimse mutlu değil temelinde ekonomi ve giderek yaizlasan insan var 22 3 Yanıtla
  • METİN KARAASLAN: yıllar önce de Ümit adlı kardeşimiz orada intihar etmiş ti Allah günahlarını affetsin 12 0 Yanıtla

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