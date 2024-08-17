İstanbul'dan İzmir'deki yangın yerine itfaiye ekipleri destek için yola çıktı - Son Dakika
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İstanbul'dan İzmir'deki yangın yerine itfaiye ekipleri destek için yola çıktı

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İstanbul'dan 7 araba ve 31 personelden oluşan itfaiye ekibi, İzmir'deki orman yangını söndürme çalışmalarına destek olmak için yola çıktı.

17.08.2024 02:22
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İstanbul'dan itfaiye ekipleri İzmir'deki yangın yerine destek için yola çıktı

İSTANBUL - İzmir'de çıkan orman yangını söndürme çalışmaları aralıksız sürüyor. Söndürme çalışmalarına destek olmak için İstanbul'dan 7 araba ve 31 personelden oluşan itfaiye ekibi yola çıktı.

İzmir'de geçtiğimiz günün akşamı çıkan orman yangını söndürme çalışmaları aralıksız sürüyor. Söndürme çalışmalarına destek olmak için farklı şehirlerden itfaiye ekipleri İzmir'e yola çıktı. İstanbul'da farklı farklı ilçelerin itfaiye ekiplerinden 7 araba 31 personel önce Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM)'nde bir araya geldi. İtfaiye ekipleri AKOM'da gerekli hazırlıkları tamamladıktan sonra İzmir'deki yangın yerine doğru yola çıktı.

İstanbul\'dan İzmir\'deki yangın yerine itfaiye ekipleri destek için yola çıktı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'dan İzmir'deki yangın yerine itfaiye ekipleri destek için yola çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'dan İzmir'deki yangın yerine itfaiye ekipleri destek için yola çıktı - Son Dakika
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