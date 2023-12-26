İstanbul Emniyet Müdürlüğü\'nün Operasyonları Sonucu Ele Geçirilen Lüks Otomobiller Kadıköy\'de Sergilendi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün organize suç örgütlerine yönelik gerçekleştirdiği operasyonlar sonucu ele geçirilen ve emniyetin hizmetine verilen 23 lüks otomobil arasında bulunan Porsche, Audi RS6 gibi araçlar Kadıköy'de sergilendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün organize suç örgütlerine yönelik gerçekleştirdiği operasyonlar sonucu ele geçirilen 23 lüks otomobil, emniyetin hizmetine verildi. Operasyonlar çerçevesinde ele geçirilen ve Comenchero çetesine ait araçlardan 3'ü Kadıköy'de Boğa Heykelinin olduğu meydan, Şaşkınbakkal ve Suadiye'de sergilendi. Sergilenen otomobiller arasında Audi RS6, Porsche, Audi RS6 Avant gibi lüks marka araçlar yer aldı. Çevredeki vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği araçlar bir süre daha sergilenmeye devam edecek. - İSTANBUL