İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Ümraniye'de Asayiş ve Narkotik Uygulamasını Denetledi

İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Ümraniye'de asayiş ve narkotik uygulamasını yerinde denetledi

İSTANBUL - İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Ümraniye'de çok sayıda polisin katılımıyla düzenlenen asayiş ve narkotik uygulamasını yerinde denetledi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, faillerin tespiti ve yakalanması ile, asayiş ve narkotik suçlarının önüne geçilmesi amacıyla Ümraniye'de 24 noktada eş zamanlı genel güvenlik, asayiş ve narkotik uygulaması yapıldı. Saat 20.00 itibarıyla başlatılan uygulamada Narkotik Suçlarla Mücadele, Organize Suçlarla Mücadele, Önleyici Hizmetler, Trafik, Asayiş, Özel Harekat şube müdürlükleri ile Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yer aldı. Uygulamada narkotik madde dedektör köpeği aracılığıyla, şüpheli görülen araçlarda arama yapıldı.

İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, kontrolleri yerinde denetlemek için Ümraniye Yamanevler Mahallesi'ndeki Saat Kulesi önündeki uygulama noktasına geldi.

Basın mensuplarına açıklama yapan Yıldız, "'İstanbul'un huzuru Türkiye'nin huzurudur' şiarıyla bugün de Ümraniye'deyiz. 24 uygulama noktası 142 ekibimizle asayiş, narkotik, önleyici ve trafik ekiplerimizle sahadayız. Ümraniye ilçemizde 2024 yılında firari bir şahsı yakalama çalışmaları kapsamında çıkan bir çatışmada şehit olan başta Şeyda Yılmaz olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. İstanbul'un dördüncü büyük ilçesi olan Ümraniyemiz ve tüm ilçelerimizde uygulamalarımıza sokak sokak cadde cadde devam edeceğiz" dedi.

Ardından Dudullu Meydan'daki uygulama noktasında incelemelerde bulunan Yıldız, daha sonra Dudullu Şehit İsmail Akkoyun Polis Merkezi ile, Ümraniye'de yakın tarihte hizmete açılan Esenkent Şehit Mücahit Ünlü Polis Merkezi'ni ziyaret etti.