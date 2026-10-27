İstanbul Emniyeti 30 ilde suç örgütlerine operasyon düzenledi, 85 kişi gözaltına alındı

İstanbul Emniyeti 30 ilde suç örgütlerine operasyon düzenledi, 85 kişi gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yeni nesil suç örgütlerine yönelik 30 ilde operasyon düzenledi. Operasyonlarda aralarında adli süreçteki çocukların da bulunduğu 85 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yeni nesil suç örgütlerine yönelik 30 ilde operasyon düzenledi. Operasyonlarda 30'u adli süreçteki çocuk olmak üzeri 85 kişi gözaltına alındı.
Kaynak: İHA
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