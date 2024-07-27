İstanbul Esenyurt'ta Trafik Akışını Engelleme Konvoyu Oluşturan 4 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika
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İstanbul Esenyurt'ta Trafik Akışını Engelleme Konvoyu Oluşturan 4 Kişi Gözaltına Alındı

İstanbul Esenyurt'ta asker uğurlama konvoyu düzenleyen bir grup arkadaş, trafik akışını tehlikeye düşürdüğü gerekçesiyle gözaltına alındı. Şahıslara idari para cezası verilirken aynı zamanda adli işlem başlatıldığı açıklandı.

27.07.2024 00:32
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İstanbul Esenyurt'ta trafik akışını engelleyecek şekilde asker uğurlama konvoyu oluşturan bir grup arkadaştan 4 kişi Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şahıslara idari para cezası verilirken aynı zamanda haklarında adli işlem başlatıldığı açıklandı.

25 Temmuz 2024 tarihinde İstanbul Esenyurt'taki Doğan Araslı Bulvarı'nda asker eğlencesi düzenleyen ve oluşturdukları araç konvoyuyla, o sırada yoldan geçmekte olan araçları durdurarak trafik akışını tehlikeye düşürdüğü tespit edilen 4 kişi Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Araç plaka bilgilerinden kimlik bilgilerinin tespit edildiği açıklanan şahıslar hakkında toplamda 18 bin 192 TL idari para cezasının yanı sıra şahıslar hakkında TCK-179/2 (Trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek) suçundan adli işlem başlatıldı.

Yakalanan şahıslar ve olay hakkında valilik tarafından, "İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlilerince, bazı sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntülerde, asker uğurlama konvoyunda trafik akışının engellendiği içerikle ilgili inceleme başlatılmıştır. 25.07.2024 tarihinde Esenyurt ilçesi Doğan Araslı Bulvarı'nda düzenlenen asker eğlencesinde oluşturulan araç konvoyunda, bazı araç sürücülerinin araçlarını durdurarak trafik akışını tehlikeye düşürdüğü tespit edilmiş, araç plaka bilgilerinden kimlik bilgileri belirlenen E.P., A.Ö., M.E.İ. ve E.Y. isimli şahıslar yakalanmıştır. Şahıslara yönelik 2918 Karayolları Trafik Kanunun; 60/1-A (Taşıt yolu üzerinde duraklamanın yasaklandığının bir trafik işareti ile belirtilmiş olduğu yerlerde duraklamak) maddesinden 690'ar TL, 73/A (Saygısız davranışlarda bulunarak araç sürmek) maddesinden 690'ar TL, 52/1-D (Konvoy Yapmak) maddesinden 690'ar TL, olmak üzere cezai işlem uygulanmış, 56/1-D (Araçların ilerleyişine engel olacak şekilde yavaşlamak) maddesinden 690'ar TL, E.P. ve A.Ö. isimli şahıslara; 44/1B (Araç kullanırken sürücü belgesini yanında bulundurmamak) maddesinden bin 506'şar TL, yine ismi geçen şahıslara ve olay yerinde yaya olarak bulunan M.İ. ve B.T.'ye K.T.K'nın 68/1-C (Yayaların taşıt yolunda trafiği engelleyecek davranışlarda bulunması) maddesinden 690'ar TL olmak üzere tüm şahsılara toplamda 18 bin 192 TL idari para cezası uygulanmıştır.

Konu ile ilgili yakalanan E.P., A.Ö., M.E.İ. ve E.Y isimli şahıslar hakkında, TCK-179/2 (Trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek) suçundan adli işlem başlatılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunulur." açıklamasında bulunuldu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İstanbul Esenyurt'ta Trafik Akışını Engelleme Konvoyu Oluşturan 4 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul Esenyurt'ta Trafik Akışını Engelleme Konvoyu Oluşturan 4 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika
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