İstanbul Eyüpsultan'da bariyere çarpan kamyon İSKİ otoparkına düşüp iki sürücüyü yaraladı - Son Dakika
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İstanbul Eyüpsultan'da bariyere çarpan kamyon İSKİ otoparkına düşüp iki sürücüyü yaraladı

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İstanbul Eyüpsultan\'da bariyere çarpan kamyon İSKİ otoparkına düşüp iki sürücüyü yaraladı
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İstanbul Eyüpsultan'da hafriyat kamyonu Hasdal-Okmeydanı Bağlantı Yolu'nda bariyerlere ve iki araca çarparak İSKİ otoparkına düştü. Kazada yaralanan iki sürücü, Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

İstanbul Eyüpsultan'da, Hasdal- Okmeydanı Bağlantı Yolu'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafriyat kamyonu önce bariyerlere, ardından bir araca çarptı. Yoluna devam eden kamyon, İSKİ Genel Müdürlüğü önünde ikinci bir araca çarparak bahçedeki otoparka düştü. Kaza sonrası hafriyat kamyonu içerisindeki sürücü vatandaşların yardımıyla çıkarıldığı anlar motosikletlinin kask kamerasına yansırken, kazanın olduğu alan havadan görüntülendi.

Kaza, saat 10.00 sıralarında Hasdal - Okmeydanı bağlantı yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasdal-Okmeydanı Bağlantı Yolu'nda ilerleyen Kadri T., yönetimindeki 34 KPV 195 plakalı hafriyat kamyonu sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce bariyerlere, ardından önünde seyreden 34 DMB 234 plakalı araca arkadan çarptı. Çarpmanın ardından ilerlemeye devam eden kamyon, bağlantı yolundan çıkarak İSKİ Genel Müdürlüğü'nün bulunduğu yola girdi. Burada Selahattin K. yönetimindeki 34 HJE 574 plakalı araca çarpan kamyon, ardından İSKİ'nin bahçesindeki otoparka düştü.

İki sürücü yaralandı

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçlarında sıkışan kamyon sürücüsü Kadri T. ile otomobil sürücüsü Selahattin K., ekiplerin çalışmasıyla çıkarıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla kaldırılırken, olay yeri ve kamyonun otoparktan çıkarıldığı anlar havadan görüntülendi.

Kazanın ilk anları kask kamerasında

Bir motosikletin kask kamerasına yansıyan görüntülerde, hafriyat kamyonunun Hasdal Bağlantı Yolu'nda ilerlerken bariyerlere çarptığı, ardından önündeki araca vurduğu ve yoluna devam ettiği görülüyor. Görüntülerin devamında kamyon, bu anların ardından İSKİ Genel Müdürlüğü önünde ikinci kazaya karışarak bahçedeki otoparka düşüyor.

Kaza ile ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İHA
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