İstanbul genelinde huzur uygulaması denetimi yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

İstanbul genelinde huzur uygulaması denetimi yapıldı

İstanbul genelinde huzur uygulaması denetimi yapıldı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kent genelinde huzur uygulaması gerçekleştirildi. Denetimlerde araçlar didik didik aranırken, sürücülerin belgeleri kontrol edildi. Narkotik köpeği de araçlardaki aramalara yardımcı oldu. Denetimlere Asayiş Şube Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Havacılık, Narkotik Suçlarla Mücadele, Deniz Limanı Şube ve Özel Harekat ekipleri katıldı. İstiklal Caddesi'nde yapılan denetimlerde ise yayalara yönelik üst araması ve Genel Bilgi Tarama sorgusu yapıldı. Denetimler saat 20.00'da başladı ve 23.00'a kadar devam etti.

22.02.2024 23:30  Güncelleme: 23:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul genelinde huzur uygulaması denetimi yapıldı

İSTANBUL - İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kent genelinde huzur uygulaması gerçekleştirildi. Yapılan uygulamalar sırasında araçlar didik didik aranırken, sürücülerin de belgeleri kontrol edildi. Uygulamalar sırasında narkotik köpeği de araçlardaki aramaya yardımcı oldu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kent genelinde huzur uygulaması gerçekleştirildi. Denetimlere Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Havacılık, Narkotik Suçlarla Mücadele, Deniz Limanı Şube ekiplerinin yanı sıra Özel Harekat ekipleri de katıldı. Fatih, Beyoğlu, Kadıköy ve Küçükçekmece başta olmak üzere il genelinde yapılan denetimlerde araçlar durdurularak sürücülerin belgeleri kontrol edildi. Uygulamalar sırasında narkotik köpeği de araçlardaki aramaya yardımcı oldu. İstiklal Caddesi'nde eş zamanlı yapılan denetimlerde ise caddesi girişine denetim noktası kuruldu. B bölge güven tim personelleri ve Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yayalara yönelik yapılan denetimde, İstiklal Caddesi'nde şüpheli görülen şahıslar durdurularak üst araması ve Genel Bilgi Tarama sorgusu yapıldı. Saat 20.00'da başlayan denetimlerin 23.00'a kadar devam edeceği öğrenildi.

Kaynak: İHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, İstiklal Caddesi, Narkotik, İstanbul, Güvenlik, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İstanbul genelinde huzur uygulaması denetimi yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2024 03:49:20. #1.12#
SON DAKİKA: İstanbul genelinde huzur uygulaması denetimi yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement