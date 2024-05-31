İstanbul Havalimanı'nda Yanan Aracın Kapıları Açılmayınca Camları Kırarak Kurtardılar - Son Dakika
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İstanbul Havalimanı'nda Yanan Aracın Kapıları Açılmayınca Camları Kırarak Kurtardılar

İstanbul Havalimanı'nda sabah saatlerinde yabancı uyruklu şahısların transferini sağlayan VIP aracın motor kısmında yangın çıktı. Yangın nedeniyle araç sisteminde oluşan arızadan dolayı kapılar açılmadı. Panik yapan yolcuları polis ekipleri yangın tüpleri ile camları kırarak kurtardı. Olay anı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

31.05.2024 20:44
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İstanbul Havalimanı girişinde panik anları... Yanan aracın kapıları açılmayınca camları böyle kırdılar

İSTANBUL - İstanbul Havalimanı'nda sabah saatlerinde yabancı uyruklu şahısların transferini sağlayan VIP aracın motor kısmında yangın çıktı. Çıkan yangında sistemsel arızadan dolayı kapılar açılmadı, panik yapan yolcuları polis ekipleri camları kırarak kurtardı.

Olay, sabah saatlerinde İstanbul Havalimanı ana terminal girişinde gerçekleşti. İddiaya göre yabancı uyruklu turistleri taşıyan VIP araç İstanbul havalimanı girişine yaklaştığı esnada motor kısmında nedeni bilinmeyen bir şekilde yangın çıktı. çıkan yangın nedeniyle araç sisteminde oluşan arızadan dolayı kapılar açılmadı. Araç içerisinde bulunan yabancı uyruklu yolcular panik yaparak araçtan çıkmaya çalıştı. Kapıları açılmayan araçtaki yolcuları polis ekipleri yangın tüpleri ile camları kırarak kurtardı. Yolcular ambulanslarla Kibar hastanelere sevk edilirken olay anında yaşananlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İstanbul Havalimanı'nda Yanan Aracın Kapıları Açılmayınca Camları Kırarak Kurtardılar - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul Havalimanı'nda Yanan Aracın Kapıları Açılmayınca Camları Kırarak Kurtardılar - Son Dakika
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