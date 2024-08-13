İstanbul Havalimanı'ndan yakalanan papağanlar Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ne teslim edildi - Son Dakika
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İstanbul Havalimanı'ndan yakalanan papağanlar Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ne teslim edildi

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İstanbul Havalimanı'nda yakalanan 252 kırmızı kuyruklu Jako papağanı, Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ne teslim edildi. Papağanlar yeni yuvalarında sevdikleri yiyeceklerle besleniyor ve sağlık durumları iyileşiyor.

13.08.2024 14:42  Güncelleme: 14:48
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İstanbul Havalimanı'ndan yakalanan papağanların yeni yuvası Gaziantep Hayvanat Bahçesi

Bağdat'a götürülmek istenirken yakalanan 252 kırmızı kuyruklu Jako papağanı yeni yuvalarını teslim edildi

GAZİANTEP - Kongo Cumhuriyeti'nden Bağdat'a götürülmek istenirken İstanbul Havalimanı'nda yakalanarak muhafaza altına alınan 252 kırmızı kuyruklu Jako papağanı yeni yuvaları Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ne teslim edildi.

İstanbul Havalimanı'nda kargo bölümünde tespit edilen şüpheli sesler üzerine yapılan incelemelerde yasa dışı yollarla Kongo Cumhuriyeti'nden Bağdat'a gönderilmek istenen 252 adet kırmızı kuyruklu Jako papağanı bulundu. İstanbul Birinci Bölge Milli Parklar Müdürlüğü çalışanları ve havalimanı personeli, papağanların yurt dışına kaçırılacağını belirleyerek müdahalede bulundu. Kafeslerin açılmasıyla, papağanların kaçak olarak gönderilmeye çalışıldığı belirlendi.

Papağanlar yeni yuvası Gaziantep Hayvanat Bahçesi

Havalimanı yetkilileri, değerli olduğu bilinen papağanların İstanbul'da koruma altına alınması için harekete geçti. Yapılan ilk işlemlerin ardından 252 papanğın, doğal yaşam alanlarına sahip Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ne teslim edilmesi kararlaştırıldı. İstanbul'dan Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ne getirilen papağanlar, yetkililere teslim edilerek yeni yuvalarına kavuştu.

En sevdikleri yiyeceklerle besleniyor

Yeni yuvalarında ayçiçeği çekirdeği ve karpuz gibi en sevdikleri yiyeceklerle beslenen papağanlar, karantina sürecinin ardından, ziyaretçilerin görebileceği diğer kafeslere alınacak. Papağanların sağlık durumlarının her geçen gün iyileştiği ve rahatladığı bildirildi.

"Papağanlar yeni yuvalarına kavuştu, en sevdikleri yiyeceklerden veriyoruz"

Konuyla ilgili açıklama yapan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler, "İstanbul Havalimanı'nda, Kongo Cumhuriyeti'nden Bağdat'a göndermek üzere 252 tane kırmızı kuyruk Jako papağanı yakalandı. Kargo bölümünde sesleri çıkarmaları ile İstanbul Birinci Bölge Milli Parklar çalışanları ve personelleri bu hayvanların ülke dışına çıkacağını tespit ediyor. Kafeslerin açılmasını istiyorlar. Kargo bölümünde kafesleri açıldığı zaman burada Kongo Cumhuriyeti'nden Bağdat'a kaçak yollarla gönderilen kırmızı kuyruk papağanlar olduğu tespit ediliyor. Bu papağanlar toplam 252 tane. Evrakları olmadığı için de İstanbul Birinci Bölge Milli Parklar Müdürlüğü bu hayvanlara el koyuyor. Daha sonrasında Gaziantep Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanlığımıza haber verdiler. Biz de aynı gün kendi ekibimizle gittik ve hayvanları orada teslim aldık. Teslim aldığımız papağanlar uygun şartlarda taşınmadığı için su kayıpları, halsizlik ve bitkinlik gibi semptomları vardı. Biz hemen yoldayken papağanları tedavi etmeye başladık. Buraya getirince de papağanları kendi bölümlerine koyduk. Onların çok sevdiği meyveleri ikram ediyoruz. Günden güne rahatlıyorlar. Belli bir süre karantinada kaldıktan sonra da ziyaretçilerin görebileceği kafeslerine konulacak" ifadeleri kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İstanbul Havalimanı'ndan yakalanan papağanlar Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ne teslim edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul Havalimanı'ndan yakalanan papağanlar Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ne teslim edildi - Son Dakika
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