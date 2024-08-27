İstanbul merkezli 5 ilde yasadışı ilaç satımına operasyon - Son Dakika
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İstanbul merkezli 5 ilde yasadışı ilaç satımına operasyon

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İstanbul merkezli 5 ilde hastane ecza dolaplarında yasadışı ilaç satımına yönelik operasyonda 2'si doktor 19 şüpheli yakalandı. Bin 547 adet botoks ve dolgu ürünleri ile çeşitli tıbbi malzemeler, 3 gram uyuşturucu madde, yurt dışı ilaç ihracatına konu evraklar ele geçirildi.

27.08.2024 12:38
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İstanbul merkezli 5 ilde yasadışı ilaç satımına operasyon

Yasadışı ilaç operasyonunda 2'si doktor 19 şüpheli yakalandı

İSTANBUL - İstanbul merkezli 5 ilde hastane ecza dolaplarında yasadışı ilaç satımına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Aralarında 2 doktorunda bulunduğu 19 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Bin 547 adet botoks ve dolgu ürünleri ile çeşitli tıbbi malzemeler 3 gram uyuşturucu madde, yurt dışı ilaç ihracatına konu evraklar ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bir kamu hastanesinde bulunan çeşitli ecza depolarından yasadışı ilaç alınıp satıldığı, kaçak yollarla ülke içerisinde ticaretinin yapıldığı, kaçak botoks ve dolgu ürünlerinin güzellik merkezlerinde uygulandığı belirlendi. Bunun üzerine 23.08.2024 tarihinde ise İstanbul merkezli Adana, Kırklareli, Samsun, Kastamonu ve Ankara illerinde 19 şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik operasyon başlatıldı. Eş zamanlı yapılan operasyonlarda aralarında 2 doktorunda bulunduğu 18 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Yürütülen çalışmalarda, ecza deposu olarak kullanılan 2 ayrı adrese ise 24.08.2024 tarihinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 1 şüpheli şahıs daha yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise, bin 547 adet botoks ve dolgu ürünleri ile çeşitli tıbbi malzemeler, 21 adet dijital materyal, 3 gram uyuşturucu madde, yurt dışı ilaç ihracatına konu evraklar ele geçirildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İstanbul merkezli 5 ilde yasadışı ilaç satımına operasyon - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul merkezli 5 ilde yasadışı ilaç satımına operasyon - Son Dakika
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