İstanbul merkezli organize suç örgütü çökertildi, 109 şüpheli yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

İstanbul merkezli organize suç örgütü çökertildi, 109 şüpheli yakalandı

İstanbul merkezli organize suç örgütü çökertildi, 109 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul merkezli 7 ilde düzenlenen 'Mahzen-15' operasyonlarında elebaşılığını Özay Çetin ve Mert Çetin'in yaptığı 'Çetinler' olarak bilinen organize suç örgütünün çökertildiğini ve 109 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Operasyonlar sonucunda çok sayıda silah, uyuşturucu madde ve para ele geçirildi.

20.03.2024 08:13  Güncelleme: 08:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul merkezli 7 ilde düzenlenen "Mahzen-15" operasyonlarında elebaşılığını Özay Çetin ve Mert Çetin'in yaptığı "Çetinler" olarak bilinen organize suç örgütünün çökertildiğini ve 109 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Bakan Ali Yerlikaya X hesabından yaptığı paylaşımda İstanbul merkezli 7 ilde düzenlenen "Mahzen-15" operasyonlarında elebaşılığını Özay Çetin ve Mert Çetin'in yaptığı "Çetinler" olarak bilinen organize suç örgütünün çökertildiğini ve 109 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Yerlikaya, paylaşımında Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; İstanbul merkezli Kocaeli, İzmir, Bursa, Samsun, Diyarbakır ve Erzincan'da düzenlenen operasyonlarda organize suç örgütü üyesi şüphelilerinin; uyuşturucu madde ticareti, kasten öldürmeye teşebbüs, silahla yaralama, işyeri kurşunlama ve yağma suçlarını işlediklerinin tespit edildiğini belirtti.

Yerlikaya paylaşımının devamında operasyonlar sonucu 7 adet ruhsatsız tabanca, 4 kilogram eroin, 2 kilogram metamfetamin, muhtelif miktarda esrar, bonzai, kokain ve uyuşturucu hap, çok sayıda şarjör, fişek ve çok miktarda Türk Lirasına el konulduğunu kaydetti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

İçişleri Bakanı, Mert Çetin, Özay Çetin, İstanbul, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İstanbul merkezli organize suç örgütü çökertildi, 109 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Bakan Yerlikaya: İstanbul merkezli 7 ilde gerçekleşen operasyonlarda 109 suç örgütü şüphelisi yakalandı
    08:14 Bakan Yerlikaya: İstanbul merkezli 7 ilde gerçekleşen operasyonlarda 109 suç örgütü şüphelisi yakalandı

    İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul merkezli 7 ilde düzenlenen 'Mahzen-15' operasyonlarında elebaşılığını Özay Çetin ve Mert Çetin'in yaptığı 'Çetinler' olarak bilinen organize suç örgütünün çökertildiğini ve 109 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Operasyonlar sonucunda 7 adet ruhsatsız tabanca, 4 kilogram eroin, 2 kilogram metamfetamin, muhtelif miktarda esrar, bonzai, kokain ve uyuşturucu hap, çok sayıda şarjör, fişek ve çok miktarda Türk Lirası ele geçirildi.

  • İzmir'de trafik kazasında cami imamı ve eşi hayatını kaybetti
    08:11 İzmir'de trafik kazasında cami imamı ve eşi hayatını kaybetti

    İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, teravih namazı kıldırmak için geçici görevle başka bir mahalleye giden cami imamı Hasan İzci ve eşi Makbule İzci, dönüşte geçirdikleri trafik kazasında hayatını kaybetti. Kazanın ardından çiftin cenazeleri memleketleri Balıkesir Havran'a gönderildi.

  • Fenomenler soruşturmasında kayyım olarak atanan kişi intihar etti
    08:03 Fenomenler soruşturmasında kayyım olarak atanan kişi intihar etti

    Engin ve Dilan Polat'ın tutuklanmasının ardından yürütülen fenomenler soruşturmasında malvarlıklarına el konulan Tayyar ve Özlem çiftinin şirketine kayyım olarak atanan kişi yaşamına son verdi. Şirkete atanan kayyum Bünyamin Ergün'ün şüpheli ölümü herkesi şaşkına çevirdi ve arkasında bıraktığı not kafaları karıştırdı.

  • 7 ilde Mahzen Operasyonu! Çetinler Çetesi çökertildi, 109 gözaltı
    08:00 7 ilde Mahzen Operasyonu! Çetinler Çetesi çökertildi, 109 gözaltı

    İstanbul merkezli 7 ilde düzenlenen 'MAHZEN-15' operasyonlarında, Özay Çetin ve Mert Çetin'in liderliğini yaptığı 'Çetinler' olarak bilinen Organize Suç Örgütü çökertildi. Operasyonlar sonucunda elebaşları da dahil olmak üzere 109 şüpheli gözaltına alındı.

  • Sinema sanatçısı Ahmet Canbazoğlu'nun ağabeyi, evinde dövülerek öldürüldü
    07:18 Sinema sanatçısı Ahmet Canbazoğlu'nun ağabeyi, evinde dövülerek öldürüldü

    Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, sinema sanatçısı Ahmet Canbazoğlu'nun ağabeyi Abidin Canbazoğlu, evinde ölü bulundu. Canbazoğlu'nun başına ve vücuduna aldığı darbeler sonucunda öldüğü belirlendi. Cinayeti işlediği Aytaç Akar, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

  • Bahçelievler E-5 Karayolu'nda otomobil, otobüs durağına çarparak takla attı
    06:45 Bahçelievler E-5 Karayolu'nda otomobil, otobüs durağına çarparak takla attı

    Bahçelievler E-5 Karayolu'nda kontrolden çıkan bir otomobil, önce otobüs durağına çarptı, ardından takla atarak park halindeki bir kamyonete çarptı. Kaza sonucunda araç sürücüsü hafif şekilde yaralandı. Kazada otobüs durağında bekleyen bir vatandaş son anda kurtuldu. Olay yerine gelen vatandaşlar ve sağlık ekipleri, sürücüyü araçtan çıkardı ve tedavi etti. Kaza sonrası otomobil çekici yardımıyla kaldırıldı.

  • Bahçelievler'de Kontrolden Çıkan Otomobil Kamyonete Çarptı
    06:45 Bahçelievler'de Kontrolden Çıkan Otomobil Kamyonete Çarptı

    Bahçelievler E-5 Karayolu'nda kontrolden çıkan bir otomobil önce otobüs durağına, ardından da takla atarak park halindeki bir kamyonete çarptı. Kazada aracın sürücüsü hafif şekilde yaralandı. Kaza, saat 04.30 sıralarında E-5 Karayolu Edirne istikameti Bahçelievler yan yolda meydana geldi. Otobüs durağında bekleyen bir vatandaş ise kaza anında otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu.

  • Beyoğlu'nda Lastik Tamirhanesi Alev Alev Yandı
    05:49 Beyoğlu'nda Lastik Tamirhanesi Alev Alev Yandı

    Beyoğlu'nda lastik tamirhanesi olarak kullanılan iş yeri çıkan yangında kullanılamaz hale gelirken bitişiğindeki iş yeri ve İETT otobüsü hasar gördü. Yangın, saat 03.45 sıralarında çıktı ve itfaiye ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucu söndürüldü. Ölü ya da yaralı bulunmamaktadır.

  • Kadıköy'de kontrolden çıkan araç park halindeki otomobile çarptı: 2 yaralı
    04:05 Kadıköy'de kontrolden çıkan araç park halindeki otomobile çarptı: 2 yaralı

    Kadıköy'de seyir halindeyken kontrolden çıkan otomobilin park halindeki otomobile çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kazaya karışan araçların çekici yardımıyla kaldırılması sonucu caddede trafik akışı yeniden normale döndü.

  • Seçim çalışmasından dönen başkanın konvoyunun önüne çığ düştü
    03:19 Seçim çalışmasından dönen başkanın konvoyunun önüne çığ düştü

    Van'ın Çatak Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan ve beraberindekiler seçim çalışması dönüşü yolda konvoylarının önüne çığ düştü. Olay sonucu olumsuz bir durum yaşanmazken, Başkan Şeylan ve beraberindekiler araçlarını olay yerine bırakıp Çatak'tan çağırdıkları araçlarla ilçeye döndüler.

  • Kar Payı Vadeden Kuyumcular 15 Kişiyi Dolandırdı
    02:48 Kar Payı Vadeden Kuyumcular 15 Kişiyi Dolandırdı

    Bursa'da bir kuyumcu, kar payı vereceğini söyleyerek müşterilerinin altınlarını emanet aldı. Altınlarla birlikte kaçtığı iddia edilen 3 şüpheliden biri yakalandı. Diğer şüphelileri arama çalışmaları sürüyor. Şüpheli kuyumcuların toplamda 2 milyon lira değerinde altın ve nakit para dolandırdığı belirtildi.


06:01 İsrail savaş uçakları Gazze’de ev bombaladı 27 Filistinli can verdi İsrail savaş uçakları Gazze'de ev bombaladı! 27 Filistinli can verdi
00:13 Murat Kurum’dan Kanal İstanbul açıklaması: İstanbul’un bu kadar sıkıntısı varken gündemimize alamayız Murat Kurum'dan Kanal İstanbul açıklaması: İstanbul'un bu kadar sıkıntısı varken gündemimize alamayız
23:47 FIFA, Süper Lig ve Birinci Lig takımlarına transfer yasağı getirdi FIFA, Süper Lig ve Birinci Lig takımlarına transfer yasağı getirdi
23:16 Irak’ın kuzeyinde terör örgütü hedeflerine hava harekatı düzenlendi Irak'ın kuzeyinde terör örgütü hedeflerine hava harekatı düzenlendi
20:31 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkarıldığını duyurdu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkarıldığını duyurdu
08:03 Fenomenler soruşturmasında kayyım olarak atanan kişi intihar etti Fenomenler soruşturmasında kayyım olarak atanan kişi intihar etti
08:00 7 ilde Mahzen Operasyonu Çetinler Çetesi çökertildi, 109 gözaltı 7 ilde Mahzen Operasyonu! Çetinler Çetesi çökertildi, 109 gözaltı
07:18 Sinema sanatçısı Ahmet Canbazoğlu’nun ağabeyi, evinde dövülerek öldürüldü Sinema sanatçısı Ahmet Canbazoğlu'nun ağabeyi, evinde dövülerek öldürüldü
01:47 Nijerya’da kamyon kazası: 10 ölü, 48 yaralı Nijerya'da kamyon kazası: 10 ölü, 48 yaralı
23:55 İsrailli bakandan, silah musluğunu kapatan Kanada’ya sert sözler: Talihsiz bir durum İsrailli bakandan, silah musluğunu kapatan Kanada'ya sert sözler: Talihsiz bir durum
23:40 İzmir’de evli çifti kaza ayırdı: 1 ölü, 1 yaralı İzmir'de evli çifti kaza ayırdı: 1 ölü, 1 yaralı
23:35 Eski milli futbolcu Ersen Martin hayatını kaybetti Eski milli futbolcu Ersen Martin hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2024 08:23:31. #1.11#
SON DAKİKA: İstanbul merkezli organize suç örgütü çökertildi, 109 şüpheli yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement