İstanbul Okmeydanı'nda minibüste çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü - Son Dakika
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İstanbul Okmeydanı'nda minibüste çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü

İstanbul Okmeydanı'nda seyir halindeki bir minibüsün motor kısmında çıkan yangın kısa sürede büyüyerek paniğe neden oldu. Sürücü yangın söndürme tüpüyle müdahale etse de yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

29.07.2024 10:17
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İstanbul Okmeydanı'nda seyir halindeki bir minibüsün motor kısmında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın paniğe neden olurken sürücünün yangın söndürme tüpüyle müdahale edilen araç, itfaiye tarafından söndürüldü.

Olay, önceki gün saat 22.00 sıralarında Şişli Okmeydanı semti Mahmut Şevket Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre seyir halindeki bir minibüsün motor kısmında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın minibüsün ön kısmını etkisi altına aldı. Aracın içerisinde bulunan yolcuları tahliye eden şoför, kendi çabasıyla yangını söndürmeye çalıştı. Ancak yangının büyümesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldı. O anlar kameraya yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İstanbul Okmeydanı'nda minibüste çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü - Son Dakika

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