İstanbul Sarıyer\'de Darp Edilen Genç Emir Koçhan\'ın Cenazesi Defnedildi

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İstanbul Sarıyer'de 'Ayazağa kedileri geliyorum' yazılı duvarın önünde fotoğraf çektirerek sosyal medya hesabından paylaşan 16 yaşındaki Emir Koçhan bir grup çocuk tarafından darp edilmiş, Koçhan kaldırıldığı hastanede ise ölmüştü. Koçhan'ın cenazesi bugün son yolculuğuna uğurlandı.

Sarıyer Ayazağa'da 17 Temmuz'da 'Ayazağa kedileri geliyorum' yazılı duvarın önünde fotoğraf çektirerek sosyal medya hesabında paylaşan Emir Koçhan (16) olaydan sonra duruma öfkelenen bir grup çocuk tarafından sokakta darp edilmişti. Aldığı darbeler nedeniyle ağır yaralanan Koçhan, kaldırıldığı hastanede dün hayatını kaybederken olayla ilgili 4 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Koçhan, Kağıthane Hamidiye Ulu Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından dualar ve gözyaşlarıyla Hasdal Mezarlığı'na defnedildi. Cenaze törenine, Emir Koçhan'ın annesi Nurşen Koçhan, babası, ailesi, arkadaşları ve sevenleri katıldı.

"Bu işin sonuna kadar takipçisi olacağız"

Öldürülen Emir Koçhan'ın babası Sedat Koçhan, "Bu işin sonuna kadar takipçisi olacağız. Bu işi bırakmayacağız. Sonunda ne olursa olsun hiç önemli değil. Sonuna kadar takipçisi kalacağız. Başka da bir şey söylemek istemiyorum şu an. Allah kimsenin başına vermesin çok zor bir şey. Allah insanlara evlat acısı göstermesin. Başka bir şey konuşamıyorum" diye konuştu. - İSTANBUL